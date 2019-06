El directorio /run de Linux

En otras ocasiones ya he escrito sobre otros directorios interesantes en LxA, incluso sobre el árbol de directorios de las distribuciones GNU/Linux. Pero en esta ocasión, nos vamos a centrar en uno concreto. Se trata del directorio /run, del que vamos a desvelar todos los detalles para que no tenga secretos para ti. Quizás no sea uno de los directorios más visitados o populares, pero sí que es bastante importante para el sistema…

El nuevo directorio /run supone un pequeño cambio en cómo funciona Linux con respecto a los datos temporales en tiempo de ejecución. El nuevo directorio sustituye en las distros actuales a /var/run. Ahora, /var/lock también se encontrará en /run/lock y /dev/shm en /run/shm, entre otros cambios. Para que todo siga funcionando adecuadamente, se usan enlaces simbólicos para dichos directorios. De esa forma, no hay cambios aparentes para los antiguos programas que dependan de ellos.

Puedes usar el siguiente comando para obtener información sobre el espacio ocupado:

df -k /run

Esto nos deja ver que se trata de un directorio marcado como tmpfs, es decir, temporal. No se almacena realmente en el disco duro, sino en la memoria principal o RAM. Si te diriges al directorio, podrás ver unos subdirectorios y ficheros dentro:

cd /run

Es el hogar de gran cantidad de datos usados en tiempo de ejecución. Por ejemplo, puedes ver que dentro de /run/user hay un directorio con un número por cada usuario del sistema:

cd /run/users ls -l

Si accedes al directorio correspondiente a tu usuario verás que contiene datos que están usando los procesos en ejecución actuales. Algunos tienen extensión *.pid con el nombre del proceso al que corresponden. Como gdm3.pid, sshd.pid, etc. Te invito a que uses el concatenador para ver el contenido de uno de ellos. Por ejemplo:

cat upstart-dbus-bridge.pid

Y mostrará el PID correspondiente a dicho proceso. Puedes seguir explorando otros interesantes como /run/sudo, /run/sshd, etc. Como puedes comprobar, todo lo que se ejecuta actualmente tiene allí algunos datos residuales o temporales…