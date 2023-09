Si no estoy equivocado, Google abrió la veda con el juego del dinosaurio. No era muy bueno, ni lo pretendía. Era más bien un huevo de pascua, un añadido, una sorpresa oculta. En Edge fueron un paso más allá e incluyeron un juego de surf a todo color. Para subir un poco más la apuesta, Vivaldi añadió en su navegador hace poco menos de tres años a Vivaldia, un juego retro mezcla de varias cosas, pero que a mí me recuerda al Wonder Boy original. Lo próximo se llamará Vivaldia 2, pero romperá con la tradición.

Los juegos que “viven” en el navegador tienen que ser pequeños. De lo contrario, se sumaría peso al programa. Vivaldia 2 pesa bastante más, y es de lo primero que dijo Jon, CEO de la compañía, cuando lo presentó en Mastodon. Ese peso es el que ha hecho que se “caiga” del navegador, pero sigue siendo gratuito.

Vivaldia 2 es gratuito y de plataformas

Los parecidos con el primero son, diría, casi inexistentes. Vivaldia es de un piloto que conduce un vehículo que no puede parar, o por lo menos es así en los niveles que yo he jugado. Vivaldia 2 es de plataformas, y además bueno si valoramos que se ha hecho pensando en los juegos de las consolas clásicas.

Nada más iniciarlo, que se toma un tiempo por él peso, si nos fijamos veremos que cae la moto (o monociclo), se destruye y de dentro sale una chica. Si lo deseamos, podemos hacer él tutorial, donde aprendemos que con las teclas N y M se dispara y se salta, que el personaje puede arrastrarse por el suelo y trepar, entre otras cosas. Las instrucciones no lo dicen, pero para eso estoy yo aquí, que también se puede controlar con las teclas ASDW a modo de flechas y Z y C para la acción.

Se puede jugar en modo normal con vidas infinitas o en modo desafío con solo 10. Si lo deseamos, hay posibilidad de continuar, para lo que parece que hace uso de cookies; cuidado con darle que no o perderemos el progreso. Hay 10 niveles en total, y se puede jugar también desde el móvil.

El enlace al juego, actualmente en fase preliminar, es este. Se puede poner en español, y os digo con total sinceridad que intentaré pasármelo todo, que me ha gustado. Eso sí, desde el PC, que no me llevo bien con los controles táctiles.