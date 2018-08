Dropbear SSH: alternativa ligera para OpenSSH

Si trabajas de forma remota con tu equipo o servidor, o simplemente quieres realizar algunos ajustes utilizando tu dispositivo móvil sin tener que estar físicamente frente a la máquina que quieres administrar, ya sabes que una de las mejores opciones que tienes es crear una conexión SSH (Secure Shell) con la que podrás introducir órdenes desde un cliente SSH a tu máquina que esté actuando como un servidor SSH o incluso hacer ciertas transferencias de datos entre una y otra.

Como sabes, existen diferentes software para realizar este tipo de implementaciones, y uno de los más conocidos en los entornos Linux es OpenSSH, con el que puedes tener tu cliente servidor de una forma fácil. En otras ocasiones también hemos hablado de apps para Android que actúan como clientes o servidores SSH para también gestionar nuestros dispositivos móviles desde nuestro equipo ifnromático o viceversa. Pero OpenSSH no es de lo más ligero, sino que es un paquete potente, aunque sinceramente yo lo prefiero a otras alternativas…

En cambio, puede que tú estés buscando algo más ligero ya sea por cuestiones de recursos de tu máquina o simplemente porque no queires destinar demasiados recursos para implementar la conexión mediante el protocolo SSH. Si es así, en este artículo te presento Dropbear SSH, por si no lo conocías. Con éste paquete podrás tener un servidor y cliente SSH ligero y pequeño que puede reemplazar totalmente a OpenSSH en cualquier plataforma POSIX, y eso incluye a las distros GNU/Linux, BSDs, etc.

Dropbear es un proyecto de código abierto publicado bajo licencia MIT, cuya filosofía de desarrollo ha pensado en que su consumo de memoria sea mínimo, algo muy interesante en sistemas embebidos o empotrados, con redireccionado para sesiones X11, compatible con el formato de fichero de autenticación de llave pública de OpenSSH, capaz de redireccionar los puertos locales y remotos (tunneling) y otras muchas características. Si quieres más, puedes pinchar aquí.