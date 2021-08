Dos alternativas a Google para saber donde estamos parados

Preguntándole al asistente de Google se llega a Roma. Eso si, los servidores de la empresa tomarán cuidadosa nota de que lo preguntaste, compararán con el GPS de tu teléfono si estuviste, y te harán unas cuantas sugerencias de algunos de sus anunciantes.

He escrito bastante en este blog sobre la pesadilla de privacidad que es Android (No hablo de iOS porque no lo usé nunca. Sin embargo, no había tomado conciencia de la dimensión. Soy básicamente un usuario de teléfonos de gama baja debido a que solo uso el móvil para las aplicaciones bancarias (que se niegan a tener página web) y poder usar el inevitable WhatsApp. Gama baja significa la versión Go de Android que trabaja fundamentalmente con aplicaciones web.

Sin embargo, mi móvil murió y mi sobrina me cedió un Motorola G5 en buenas condiciones y, el G5 soporta la versión completa de Android 8.1 De repente me encontré con todo lo que Google sabía de mi.

Un día empecé a recibir notificaciones de vencimiento de facturas. Nunca le pedí al asistente que me avisara de eso. Pero, como había usado mi cuenta de Google para iniciar sesión en las web de ciertas empresas para saber cuanto debía, Google decidió ahorrarme el trabajo.

En algún momento me suscribí para colaborar con Local Guides, el servicio de información sobre comercios. Ahora recibo mensajes preguntándome si estuve en «El palacio de los degenerados» solo porque pasé por delante de la puerta.

Decidí que es un buen momento para que Google y yo nos tomemos un tiempo y conocer otra gente (o en este caso aplicaciones)

Dos alternativas a Google Maps y Earth

OsmAnd en lugar de Google Maps

Mi opción desde siempre para saber como ir del lugar A al lugar B fue BA Como llego, la aplicación oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desarrollada nada menos que por el creador de PopCorn Time esta basada en los mapas del proyecto OpenStreetMap. Muchas ciudades hacen lo mismo por lo que mi consejo es que busques información sobre la aplicación oficial del lugar donde vives.

OpenStreetMap es un proyecto colaborativo para construir un mapa del mundo basado en la colaboración de voluntarios. De hecho, tuve oportunidad de avisar a los desarrolladores de BA Como llego de un error en el sentido de una calle y al poco tiempo comprobar que la corrección ya estaba incorporada al proyecto madre. OSM puede comprobarse desde la web y también hay muchas aplicaciones de escritorio y para móviles que utilizan sus mapas.

En el navegador tienes funciones básicas como acercar, alejar, superponer mapas o detectar tu ubicación.

Una excelente aplicación de mapas para usar en el móvil es OsmAnd. Basada en OpenStreetMap y la Wikipedia, te permite navegar en forma offline por los diferentes mapas que te hayas descargado.

Con características de navegación para bicicletas y caminantes, brinda información sobre puntos de interés, señales de tráfico y transporte público. Además ofrece una guía auditiva con voces sintetizadas.

Podemos hacer una búsqueda de sitios por dirección, nombre, rubro o coordenadas

Marble como alternativa a Google Earth Pro

Este programa es una de las joyas no tan conocidas del proyecto KDE. Se trata de un globo terráqueo virtual y atlas mundial que también se nutre de OpenStreetMap y Wikipedia.

La versión de escritorio te permite optar por la representación como globo, atlas, satelital, calle o topográfica. Puede buscarse tanto en forma online como offline direcciones o puntos de interés. En la web del proyecto se habla de una versión para Android, pero en la tienda de Google no existe y no hay enlaces a otras tiendas de aplicaciones.

Marble te da la posibilidad de superponer capas de información sobre los mapas como el clima, artículos de interés de la Wikipedia que tengan relación, códigos postales, fotos o información del tráfico en tiempo real.

Es posible que no haya aplicaciones de código abierto que reemplacen totalmente a los servicios de Google. Pero, sin dudas la mejora en nuestra privacidad justifica combinar varias de ellas.