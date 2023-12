Andaba yo un poquillo preocupado viendo que DistroSea no había actualizado su catálogo desde hacía, como poco, dos meses. No es que esté pendiente de lo hacen; sencillamente no estaban disponibles las versiones 23.10 de Ubuntu, lanzadas el 13 de octubre. La actividad en redes sociales como X o en su feed RSS tampoco invitaban al optimismo, pero un último vistazo a su catálogo no deja lugar a dudas: todo sigue adelante, y lo hace con fuerza.

Si vamos a su página web, podemos ver que hay varias nuevas opciones. Sé seguro que se han añadido AntiX, Bodhi, Bunselabs, Linux Lite, Peppermint, Porteus y Spiral, y probablemente alguno más. A la lista se suma un habitual por Linux Adictos en las últimas semanas, Garuda Linux. Aunque parece que va un poco a destiempo, ya que se incluyen opciones abandonadas y no la Hyprland del último lanzamiento.

DistroSea ofrece conexión a Internet si estás identificado

Hay que dejar claro que DistroSea permite echar un vistazo a diferentes distribuciones Linux desde el navegador, pero nos vamos a encontrar con ciertas limitaciones. Como en una máquina virtual local, Garuda, por poner un ejemplo, no muestra algunas animaciones, para lo que es necesario el hardware nativo. Tampoco hay conexión a Internet para cualquier usuario, sí para los que se identifiquen en el servicio con una cuenta de Gmail. Funciona en dispositivos táctiles, y es una manera de usar Linux en el móvil sin morir en el intento.

DistroSea se puede considerar como el heredero de DistroTest, pero adaptado a los nuevos tiempos. DistroTest, por ejemplo, no nos permitía conectarnos a Internet, por lo que era imposible usar LibreOffice y enviarnos el documento a nosotros mismos o a otros. Además, el diseño también es mucho más agradable. Si no lo conocíais, es sin duda la mejor manera de probar distribuciones Linux sin la necesidad de descargar la ISO, quemarla en un USB e iniciarla, y desde aquí recomendamos su uso.