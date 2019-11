Hace poco, usando mi portátil de soporte con Windows, me puse a jugar con Cortana. Creo que está lejos de la versión de Siri de iOS (la de macOS también creo que lo está), pero en ocasiones puede ser muy útil y productivo. macOS también introdujo Siri en Sierra, por lo que podríamos decir que los principales rivales de Linux ya tienen su asistente de voz. ¿Qué pasa con Linux? Parece que no le dan importancia a esta función, pero no todos los proyectos piensan igual.

Deepin es un proyecto que crea tanto un entorno gráfico como un sistema operativo. No es algo tan antiguo como GNOME o Plasma (antes KDE), pero sí están haciendo muchas cosas y presentando propuestas más que interesantes. La última es su propio asistente de voz, uno que parece bastante inteligente y que nos pone los dientes largos a los que nos gustaría tener algo así en la distribución Linux que ya estamos usando.

Los diferentes proyectos Linux deberían trabajar en su propio asistente de voz

En el vídeo anterior, conseguido por Jason Evangelho, podemos ver una demo de lo que es el asistente de voz en el que está trabajando Deepin. El vídeo está en chino, pero gracias a Evangelho sabemos que muestra a un usuario realizando preguntas y recibiendo respuestas, tanto por voz como por texto. Su funcionamiento recuerda mucho a las mencionadas Cortana de Windows y Siri de macOS. Durante el vídeo también se demuestra que este asistente puede interactuar con los ajustes del sistema, lo que significa que podemos activar o desactivar opciones usando solo la voz. Esto es algo que podemos ver en un momento en el que se le pide que cambie el fondo de pantalla, algo que hace automáticamente y sin navegar por las preferencias del sistema.

La lista de lo que hace en el vídeo es la siguiente:

Pregunta qué puede hacer y se lo aclara.

Cambiar el fondo de pantalla.

Cambiar el nivel del brillo, lo que nos hace pensar que también funcionará con otros valores como el del volumen de audio.

Realizar consultas sobre La Bolsa. Cuando se le pregunta qué puede hacer, también menciona que podemos preguntar sobre el tiempo.

Crear y enviar correos.

Recordar qué se le ha preguntado antes. Hay un momento en el que le pregunta qué tiempo hace en Wuhan, le responde, el usuario pregunta “¿y sobre Beijin?” y también le responde.

¿Por qué no hacen lo mismo otras distribuciones?

Podemos odiar o amar más o menos a Microsoft y Apple, pero hay un par de cosas que sí están bien: sus servicios en la nube e integración. Hace nada, formateé Windows y pude recuperar los ajustes con tan solo volver a poner mi ID de Outlook. Además, tiene su propio correo, almacenamiento, etc, que se integra perfectamente en el sistema sin instalar software de terceros. Apple tiene lo mismo, aún mejor, con todo un ecosistema que se extiende a sus móviles, tablets, tv, relojes y hasta altavoces.

Linux es un mundo totalmente diferente. La mayoría es de código abierto y no se centran en estas cosas, como una nube que merezca la pena (acabamos dependiendo de Google) o un buen asistente de voz. Hay varios proyectos de asistentes en Linux, pero solo tenemos que probar Almond o cualquier otro para darnos cuenta de que no merece la pena complicarse tanto la vida durante la instalación por lo poco que ofrecen. De hecho, me planteé escribir sobre Almond y me desanimé por todos los pasos que tenía que realizar sabiendo que ofrece muy poco.

Por todo lo anterior, creo que un asistente de voz es algo que estaría bien tener como opción, pero no es fácil que veamos uno de calidad en Linux. Para ello, sería necesario una de dos: que las grandes compañías trabajaran codo con codo para desarrollar uno que luego implementarían muchas distribuciones o trabajar en el suyo propio. Esto último es lo más fácil, pero me cuesta imaginar, por ejemplo, a Canonical diciendo que están trabajando en un asistente virtual que podamos usar a corto plazo. Nunca digas nunca. Con suerte, este movimiento de Deepin motiva a la comunidad.

¿Te gustaría tener un asistente de voz como el de Deepin en tu distribución Linux?