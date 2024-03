Debido al cambio de licencia de Redis se está discutiendo su eliminación en Fedora

Redis Cambiar licencia de BSD-3 a RSALv2+SSPLv1 dual

Los constantes abusos por parte de corporaciones y productos comerciales hacia los desarrollos de código abierto ya no solo están afectando a pequeños desarrolladores, sino que también ha llegado el problema con proyectos populares y en esta ocasión es Redis el afectado y ha decidido tomar cartas en el asunto.

Y es que hace poco Redis dio a conocer la noticia del cambio en la licencia de su sistema de gestión de bases de datos Redis, el cambio será efectivo a partir del lanzamiento de la versión de Redis 7.4, en la cual se menciona que el proyecto se distribuirá bajo dos licencias propietarias: RSALv2 y SSPLv1, en lugar de la licencia BSD anteriormente utilizada.

RSALv2 y SSPLv1 son licencias con diferencias significativas en sus restricciones y obligaciones:

RSALv2: Permite el uso, copia, distribución, puesta a disposición y creación de software derivado de software bajo esta licencia.

Prohíbe la comercialización del software o su suministro a otros como un servicio administrado sin un acuerdo adicional.

Los usuarios pueden utilizar el código fuente de Redis de forma gratuita bajo esta licencia. SSPLv1: Es una licencia copyleft que obliga a revelar el código completo del servicio si se utiliza como parte del servicio.

Los usuarios también pueden utilizar el código fuente de Redis de forma gratuita bajo esta licencia, pero deben cumplir con las obligaciones de copyleft.

Los usuarios pueden elegir entre RSALv2 y SSPLv1 según sus preferencias y necesidades específicas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los proveedores de servicios en la nube como AWS, GCP y Azure ya no podrán utilizar los productos Redis de la misma forma debido a los cambios en la licencia. Esto implica que estos proveedores deben revisar y ajustar sus políticas y costos relacionados con el uso de Redis en sus plataformas.

Anteriormente, solo los módulos adicionales que ofrecían funcionalidades avanzadas para usuarios corporativos, los cuales se suministraban bajo una licencia propietaria. Ahora, la licencia propietaria también se aplicará al código base principal del DBMS.

En la práctica, nada cambia para la comunidad de desarrolladores de Redis, que seguirá disfrutando de licencias permisivas bajo la licencia dual. Al mismo tiempo, todas las bibliotecas cliente de Redis bajo la responsabilidad de Redis seguirán teniendo licencia de código abierto

Redis menciona que las nuevas licencias disponibles para el código fuente de Redis permitirán a Redis seguir ofreciendo un uso permisivo de su código fuente de forma sostenible. Estos cambios representan una transición hacia una fase más avanzada en el desarrollo de Redis, consolidándolo como una plataforma de datos en tiempo real con una amplia gama de capacidades y productos principales. Estas ofertas incluirán características innovadoras como modelos de datos de búsqueda, JSON, vectoriales, probabilísticos y de series temporales, todo integrado en un paquete de software descargable de forma gratuita.

Cabe mencionar que el cambio de licencia no afecta las versiones anteriores de Redis que son distribuidas bajo la licencia tradicional BSD-3, lo que significa que estas versiones se pueden seguir utilizando sin problema alguno. Además, se ha anunciado que se proporcionarán importantes parches de seguridad para versiones anteriores de Redis bajo la licencia BSD-3 hasta el lanzamiento de Redis Community Edition 9.0.

Es importante destacar que la comunidad de código abierto ha expresado su oposición a este cambio de licencia, ya que ambas licencias tienen restricciones que afectan a ciertas categorías de usuarios, lo que las hace no consideradas como completamente abiertas ni gratuitas. La Open Source Initiative (OSI) ha declarado que estas licencias no cumplen con los criterios para ser consideradas como licencias abiertas, lo que significa que los productos basados en estas licencias deben considerarse como propietarios. Además, los productos bajo las licencias SSPL y RSAL no pueden incluirse en distribuciones gratuitas como Fedora y Debian.

En respuesta a este cambio de licencia, los desarrolladores de Fedora están considerando eliminar los paquetes Redis de los repositorios de la distribución o reemplazarlos con un fork «libre». Se está discutiendo la posibilidad de reemplazar Redis en el repositorio de Fedora con KeyDB, una bifurcación de Redis 5 desarrollada por Snapchat desde 2019.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.