Debian 11 ya tiene fecha de lanzamiento: el 14 de agosto

Bueno. Ya tenemos una fecha que marcar en el calendario. Aunque Ubuntu es más popular, el sistema desarrollado por Canonical es descendiente del que desarrolla Project Debian. A diferencia del primero que sabemos que lanza una nueva versión cada seis meses y conocemos el día con medio año de antelación, los segundos confirman la fecha cuando lo tienen todo preparado. Después de la «Hard Freeze» y la «Full Freeze», el proyecto ha anunciado que Debian 11 llegará a mediados de agosto.

Bullseye es el nombre en clave que han elegido para este lanzamiento, y llegará 25 meses después del actual Buster. Project Debian elige nombres de personajes de Toy Story, y Bullseye es el caballo de trapo que aparece en la famosa saga. En el fondo de pantalla, que podéis ver sin difuminar en el enlace de encima de estas líneas, podemos ver lo que parece la cabeza de un caballo, aunque hay que tener algo de imaginación para verlo.

Tres semanas para el lanzamiento de Debian 11 Bullseye

Siguiendo un poco con las comparaciones con Ubuntu, Canonical realiza sus lanzamientos en jueves, y Project Debian nos ha entregado las últimas versiones en fin de semana. Debian 11 Bullseye será lanzado el 14 de agosto, lo que es dentro de 22 días.

En cuanto a las novedades, bien sabido es que Debian no apuesta por el software más moderno, sino por el que está más probado y con los bugs más pulidos. Como usuario de KDE, y si no me equivoco, me atrevería a decir que usará Plasma 5.18, la última versión LTS del entorno gráfico de KDE Communtity. En cuanto a la versión «canela», su principal mantenedor ya adelantó que no seguiría trabajando para añadir Cinnamon 5, pero parece que Bullseye sí estará disponible con ese sabor. Para confirmar todas las funciones tendremos que esperar hasta el sábado 14 de agosto.