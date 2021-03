Como cualquier otro software o sistema operativo, cada versión de Debian está desarrollándose durante meses. Cuando ya está todo casi listo, el proyecto mete el sistema en la Soft Freeze, que es una congelación de funciones un poco flexible. Menos flexible es la Hard Freeze en donde ya ha entrado Debian 11: a partir de ahora, no habrá cambios importantes, o más concretamente, ya no se puede cambiar nada en paquetes clave.

Bullseye, que así se llamará la próxima versión, será lanzado este 2021, pero aún no tiene fecha programada. Debian lanza su software sólo cuando está seguro de que todo funciona correctamente, a diferencia de su hijo más famoso, Ubuntu, que ya hace meses que sabemos que lanzará su nueva versión el 22 de abril. De hecho, la Full Freeze de Debian 11 aún aparece como TBA (To Be Announced, por anunciar).

Debian 11 llegará a mediados de 2021

En cuanto a las novedades generales, ya que Debian está disponible con diferentes escritorios y cada uno incluye su software, poco hay confirmado. Sí se supone que usará Linux 5.10 como núcleo, ya que es la última versión LTS del kernel. También se conoce desde hace semanas cuál será su fondo de pantalla, que es el que tenéis encabezando este artículo.

Por todo lo demás, se espera que incluya paquetes actualizados, como «nuevas» versiones de Firefox y el sofware de oficina. Si ponemos las comillas es porque Debian es un sistema robusto, y debe parte de su estabilidad a que no actualiza las cosas tanto ni a versiones tan nuevas como Ubuntu. Además, las nuevas ISO también incluirán todos los parches de seguridad que ya hay disponibles en Debian 10, entre los que hay varios de sudo, uno de los comandos más importantes del mundo Linux (y no sólo Linux).

Si estáis interesados en probar Debian 11, podéis descargarlo desde este enlace, pero recomendamos que lo hagáis en una Live Session o en una máquina virtual.