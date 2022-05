deb-get, una utilidad para instalar software de terceros

Martin Wimpress, cofundador de la edición Ubuntu MATE y miembro del MATE Core Team, dio a conocer hace poco el lanzamiento de la utilidad «deb-get» que ofrece funciones apt-get-like para trabajar con paquetes deb distribuidos a través de repositorios de terceros o disponibles para uso directo desde proyectos de sitios.

En deb-get, los comandos típicos de administración de paquetes son iguales a los de APT como update, upgrade, show, install, remove y search, pero que a diferencia de APT los paquetes en sí no se descargan de los repositorios de la distribución, sino directamente de los repositorios y sitios mantenidos por los desarrolladores de software.

De hecho, deb-get es un script bash que define las reglas para descargar y actualizar más de 80 programas populares distribuidos directamente a través de sus propios repositorios.

Algunos de estos programas no están incluidos en los repositorios regulares de distribuciones, por ejemplo, debido a restricciones de licencia. Otra parte de los programas de la lista está disponible en los repositorios regulares, pero las versiones presentadas en los repositorios pueden estar muy por detrás de los lanzamientos reales distribuidos directamente.

Algunos proveedores de aplicaciones y proyectos expresan su apoyo a Debian/Ubuntu mediante la publicación .debsde su software como descargas directas o a través de sus propios repositorios apt. deb-gethace que sea fácil de encontrar, instalar y actualizar .debspublicado de esta manera. Tal vez quiera usar un software que (todavía) no está empaquetado oficialmente para Debian/Ubuntu.

Tal vez desee utilizar un software que se mueva rápidamente y que el proveedor/proyecto ofrezca versiones más recientes.

Tal vez quiera usar algún software no libre que Debian/Ubuntu no puede distribuir debido a restricciones de licencia. deb-get intenta remediar esto proporcionando un índice seleccionado de software disponible para Ubuntu que es publicado por el proyecto o proveedor.

La utilidad deb-get le permite al usuario poder utilizar los comandos habituales para instalar y actualizar estos programas, lo que permite no buscar la ubicación de descarga de cada programa, no instalar manualmente un paquete deb y no preocuparse por realizar un seguimiento de las actualizaciones.

Los repositorios APT, los paquetes en las páginas de lanzamiento de GitHub, los repositorios PPA y las secciones de descarga en los sitios son compatibles como fuentes de instalación.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre esta utilidad, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Como instalar deb-get?

Para aquellos que estén interesados en poder instalar y probar esta utilidad, pueden hacerlo siguiendo los comandos que les compartimos a continuación.

Lo primero que deberán hacer es abrir una terminal y en ella van a teclear lo siguiente:

sudo apt install curl curl -sL https://raw.githubusercontent.com/wimpysworld/deb-get/main/deb-get | sudo -E bash -s install deb-get

O como alternativa, tambien se ofrece un paquete deb de la utilidad, el cual pueden obtener y descargar desde el repositorio del proyecto. Pero para fines de este artículo vamos a instalar la última versión disponible (al momento de publicar este artículo) abriendo una terminal y tecleando:

wget https://github.com/wimpysworld/deb-get/releases/download/0.2.4/deb-get_0.2.4-1_all.deb sudo apt install ./deb-get_0.2.4-1_all.deb

Y listo con ello ya podrán comenzar a utilizar deb-get en su sistema.

El uso de este administrador de paquetes es similar que APT, por lo que su uso no representa ningún problema, pueden consultar sobre la utilidad con solo teclear:

deb-get --help

La lista de comandos de administración disponibles son los siguientes:

deb-get {update | upgrade | show pkg | install pkg | reinstall pkg | remove pkg | purge pkg | search pkg | cache | clean | list | prettylist | help | version}