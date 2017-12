Consulta la Wikipedia desde la terminal con Wikit

En esta ocasión les compartiré una excelente herramienta que me he encontrado en la red, para aquellos amantes de la terminal este programa les será muy agradable y de mucha utilidad, vamos quien no ha usado alguna vez Wikipedia, pues bien esta herramienta va enfocada a ella.

Wikit es una aplicación que nos permite buscar en Wikipedia desde la terminal, con ella podemos acceder a los miles de artículos publicados, así como ver la información dentro de ellos.

Desde un punto de vista práctico es excelente pues solo haces uso de Wikit, para obtener una información en concreto sin gastar recursos de la red en la carga de imágenes, script etc. Además de que no te perderás buscando otras cosas y terminar en otra web, que en mi caso suele suceder y dejo de lado mi tarea principal.

¿Cómo instalar Wikit en Linux?

Para poder instalar esta herramienta es necesario contar con Node.js ya que es una dependencia necesaria para el funcionamiento, además de que este método no solo aplica para Ubuntu sino también para diversos sistemas solo debemos instalar nodejs en nuestro sistema.

Para el caso de Ubuntu/Debian y derivados abrimos una terminal y ejecutamos:

sudo apt-get install nodejs sudo apt-get install npm

Despues procedemos a instalar la herramienta con:

sudo npm install wikit -g

Para el caso de Fedora / Suse y derivados:

yum -y install nodejs yum -y install npm sudo npm install wikit -g

Para Arch Linux / Manjaro y derivados ejecutamos:

sudo pacman -S nodejs npm sudo npm install wikit -g

¿Cómo usar Wikit?

El método de uso de Wikit es sencillo, pero si deseas conocer todos métodos de uso solo debes teclear en la terminal:

Wikit

Con ello nos mostrara todos los comandos asi como para que sirven.

-b: Abre un artículo completo de Wikipedia en el navegador.

-lang langCode: especifica el idioma; langCode es un código de lenguaje HTML.

-line num: establece la longitud del ajuste de línea en número (mínimo 15)

-d: Abre la página en el navegador.

Ahora solo debemos hacer una búsqueda en especifico e indicar las restricciones de la devolución de la consulta:

Wikit Ubuntu -lang es -line 85

Con ello le estoy diciendo que haga la búsqueda del artículo sobre Ubuntu en el idioma español y me devuelva un resumen de 85 caracteres por línea.

Sin más solo queda explotar la herramienta al máximo.