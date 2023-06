Aunque la mayoría no lo sabréis, yo he sido maquero (o como se escriba) en esta vida. Hace mucho, cuando mi hobby principal era la música y no necesitaba mirar tanto lo que gastaba. Tuve (y mantengo) un iMac, luego entre Android y iOS me decanté por el iPhone, iPad, reloj… Pero un poco por la filosofía y un mucho por el precio volví a usar un Linux que nunca he abandonado del todo desde hace mucho. Hoy Apple ha presentado las Vision Pro, y es el segundo aparato que no veo con buenos ojos, nunca mejor dicho.

El primer aparato que me pareció un poco tontería cuando empecé a mirar más el precio fue su HomePod. Un altavoz que ahora mismo está por 350€ y que creo que valía más cuando se presentó… Si soy sincero despertó cero interés en mí. Sentí un poco lo mismo con los los AirPods Max, por lo que en realidad serían tres los aparatos que no me llaman nada. Las Vision Pro se han presentado como una gran innovación, y la blogosfera está «flipando» con ellas, pero no yo. Os explico los motivos.

Las Vision Pro usan más iOS que macOS

Yo he visto la keynote de Apple en directo, y el gesto que más ha hecho mi cabeza al ver las Vision Pro ha sido el de «no». Lo primero en lo que he pensado ha sido en una imagen de una presentación de Facebook, no sé si de cuando ya eran Meta o antes. No encuentro la imagen, pero eran decenas de personas sentadas en algo así como un cine y cada uno con sus gafas, aislados del mundo. Al ver esa foto pensé «salir de casa para aislarte, gran idea». Apple ha tomado ciertas medidas para evitar que los usuarios de sus gafas de realidad mixta nos alejen de su entorno, pero ¿lo suficiente?

Apple no diseña aparatos sin pensar en lo que hace. Sus gafas incluyen varios elementos físicos para interactuar con ellas. La misma corona digital que encontramos en el Apple Watch se monta en las Vision Pro, pero en este caso tienen otra función de salida: ajustar el nivel de aislamiento. También muestran los ojos en la parte de fuera si alguien se acerca, y en ese mismo momento las gafas nos mostrará a la persona que viene hacia nosotros, pero repito: ¿es suficiente?

El sistema operativo, que sí, que queda todo lo espectacular que queráis, es una versión de iOS diseñada para que se mueva por nuestra habitación. No estoy diciendo que no tenga su mérito; a lo que me refiero es a lo cerrado que es: no permitirá instalar aplicaciones de fuera de la App Store, por lo que, por ejemplo, no podremos trabajar con Visual Studio Code mientras tenemos lo que estamos diseñando/programando en otra «pantalla» a un lado. Tampoco existe un Photoshop completo, ni mucho menos GIMP.

Pero vamos con algo bueno

Si no me interesa este aparato es porque, como los altavoces y auriculares, tienen un precio prohibitivo para lo que ofrecen. Una de las mejores compras que he hecho yo en Amazon fueron unos auriculares MPOW de diadema que me costaron 25€, cuya batería aguanta unas 24 horas y ofrece un sonido sencillamente aceptable. Las Vision Pro cuestan 3500$, que en España se acercarán o subirán de los 4000€, ¿para alejarme de los míos?

Habíamos dicho que íbamos a ir con lo bueno. Si dejamos de lado el precio, y que vamos a tener que llevar ese armatoste encima, innovación sí tiene. Si queremos pasar por alto, aunque sea difícil, todos el sistema de cámaras que hace la magia, tiene un lector de retina para desbloquearlo y hacer gestiones como comprar o introducir contraseñas. A falta de probarlas, no suena nada mal eso de ver una película en una pantalla de cine estés donde estés, pero por ese precio uno no puede quedarse con la sensación de que le falta algo: si tengo algo que me permite tener muchas ventanas abiertas, me gustaría que pudiera ejecutar aplicaciones de escritorio.

Pero siguiendo con lo bueno, se puede controlar la interfaz con la mirada, con gestos de una mano (que puede estar puesta en el muslo) y con la voz.

Sólo disponible en EEUU de salida

En un principio, las Vision Pro saldrán a la venta en EEUU y sólo en el país norteamericano, algo que ya vimos con el iPhone en 2007. Tienen límite de edad, y no están recomendadas para menores de 13 años. Para los usuarios on gafas, es necesario usar unas lentes magnéticas de Zeiss como las que usa Tim Cook, o de lo contrario… se verán imágenes en 3D borrosas. Hay otros aparatos que sí permiten acomodar las gafas, pero eso no es posible con el sistema avanzado que usan las Vision Pro.

Apple ha presentado esto cuando todo el mundo estaba y está pensando en la inteligencia artificial. Siendo de Apple y en el momento por el que pasan, tienen el éxito asegurado, pero a mí me pueden esperar sentados con ese precio y con aplicaciones de iPhone. Me compraré unas Vision Pro cuando me compre mi primer HomePod, prometido.