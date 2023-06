Los blogs, redes sociales y Youtube están llenos de consejos sobre cómo utilizar las herramientas de Inteligencia Artificial para hacer cosas que normalmente requieren usar la cabeza. En este post vamos a seguir el camino inverso, Cómo ser tu propio ChatGPT usando software libre.

Por si a alguien se le escapó el matiz. El post no va de cómo hacer tu propia versión de ChatGPT sino de cómo usar tu cabeza en lugar de ChatGPT con la ayuda del software libre.

Cómo ser tu propio ChatGPT

Cuando los ordenadores empezaron a ser de conocimiento masivo, Isaac Asimov escribió un cuento llamado «La máquina que ganó la guerra. En el cuento se presenta a un grupo de generales un arma que puede derrotar al enemigo en una guerra interplanetaria en las que ambas partes son asistidas por poderosas computadoras.

El arma es Swift, un hombre capaz de hacer complejos cálculos matemáticos con lápiz y papel lo que lo vuelve invulnerable a ataques contra la infraestructura o informáticos.

No es mi intención entrar en discusiones sobre si la inteligencia artificial va a superar la humana. Pero, está claro que por muy brillantes que sean los resultados de esas herramientas no van a contar con las ventajas de haber vivido las experiencias o los sentimientos que condicionan nuestros procesos mentales.

He usado herramientas basadas en Inteligencia Artificial en cosas de las que sé mucho, en cosas de las que sé lo suficiente y en cosas de las que no sé nada. Obtuve buenos resultados en las cosas de las que sé mucho ya que la calidad de las respuestas de pende de la calidad de las preguntas. Con las cosas de las que sé lo suficiente he tenido que meter mano para mejorar la calidad del resultado y, he decidido prescindir de preguntarle por las cosas que ignoro salvo para pedir una lista de referencias que pueda comprobar.

El punto es que, al menos en las versiones gratuitas, el resultado de las herramientas de Inteligencia Artificial no resulta útil para el trabajo intelectual de calidad. En cuanto a las de pago, prefiero invertir en aspiradoras robóticas y otros electrodomésticos que me liberen de las tareas y ocuparme por mí mismo del trabajo intelectual.

Software libre para usar la cabeza

Anki

Para poder sacar conceptos de la cabeza, primero hay que ponerlos ahí y asegurarnos que se queden.

Una herramienta muy útil para esto son las tarjetas de memoria que estimulan la memoria a corto y largo plazo creando las conexiones neuronales entre la información existente y la nueva.

Las tarjetas de memoria muestran una pregunta de un lado y la respuesta del otro por lo que resultan de utilidad para recordar cualquier información que requiera precisión como fechas, vocabularios, reglas ortográficas, reglamentos deportivos o límites geográficos.

Anki es un creador y gestor de tarjetas de memoria disponible para Windows, Linux, Mac y dispositivos móviles. Dado que es posible la sincronización entre todas las versiones puedes crear una colección de tarjetas en el ordenador y estudiarlo en una tableta. Y, no importa que la materia de estudio sea extensa ya que admite al menos 100000 tarjetas.

Además de texto con formato, Anki admite contenido multimedia.

Freemind

No solo se trata de poner contenido en la cabeza y de sacarlo tal cuál entró. Una de las posibilidades más fascinantes de nuestro cerebro es la capacidad de producir conocimiento nuevo a partir del existente.

Los mapas mentales se basan en la representación gráfica de las relaciones entre ideas las cuales son descriptas en pocas palabras y representadas con imágenes que facilitan la recordación.

Tomando como punto de partida un tema central, se sacan líneas representando a los subtemas que a su vez se dividen de la misma forma. Es posible relacionar también conceptos ubicados en diferentes ramas.

Los mapas mentales facilitan la comprensión de la posible relación entre piezas de información de origen diferente.

Freemind es una completa herramienta para la creación y navegación por mapas mentales de código abierto. Dado que está basada en Java la puedes utilizar en todos los sistemas de escritorio. Las principales distribuciones Linux la incluyen en sus repositorios.