Cómo saber los resultados del Mundial de Fútbol en nuestro Gnu/Linux

El mundial de fútbol ha comenzado y el mundo de la informática no ha sido ajeno a ello. Internet está lleno de información sobre jugadores, resultados, partidos, memes, etc… Pero para muchos tal cosa no es accesible ya que no utilizan o no les gusta navegar para conseguir cierta información.

Afortunadamente los desarrolladores han pensado en todo y han creado diversas formas para que nuestra distro Gnu/Linux nos pueda ofrecer la información sobre el Mundial de Fútbol sin necesidad de abrir una ventana del navegador.

Applet para el Escritorio

Gracias al desarrollador El Atareao tenemos un applet para Gnome que nos permitirá conocer los resultados del Mundial de Fútbol con tan solo hacer un click sobre el applet que tendremos en la barra superior del escritorio. El applet está construido con javascript y utiliza una API que realmente aporta la información. Así, cada cierto tiempo el applet realiza consultas a la API y la información devuelta la muestra en el applet. Este applet se llama World Cup Indicator. Lo podemos conseguir a través de la web oficial de extensiones del Proyecto Gnome o bien a través del repositorio Github del Atareao.

Aplicación para terminal

El segundo método es menos visual pero igual de rápido. Existe un programa que podemos utilizar con la terminal de comandos y nos mostrará de manera sencilla los resultados de los partidos. La aplicación se llama wowcup y está disponible para todas las distribuciones. Para instalarlo hemos de ejecutar lo siguiente en la terminal de comandos:

npm install -g wowcup

Puede que no tengamos instalado npm en nuestra distribución, para lo cual hemos de instalar primero esta tecnología y luego ejecutar el comando anterior. Para la instalación de NPM hemos de seguir esta guía.

El proceso es sencillo y rápido, pero menos visual que el applet de El Atareao. En cualquier caso, ambos métodos sirven para estar informados del Mundial de Fútbol sin consultar páginas de Internet.