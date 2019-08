Los dispositivos móviles, sobre todo los smartphones, son algo más privados que unos ordenadores que en muchas ocasiones compartimos con la familia. La privacidad es importante y siempre cabe la posibilidad de que queramos guardar algo que no queramos que vea nadie más. Existen muchas opciones para conseguirlo, como crear un archivo comprimido con contraseña, pero de esta manera estamos dando a entender que tenemos algo que ocultar, cosa que es cierto. Si queremos esconder algo y que nadie sepa que lo escondemos, siempre podemos ocultar archivos dentro de una imagen.

Esto es posible gracias a un sencillo comando del terminal. Eso y dar los pasos correctos en el orden correcto. Lo que haremos será básicamente crear un archivo comprimido cuya miniatura en el gestor de archivos es una imagen, una que incluso podemos abrir como cualquier otra. Lo único que puede hacer sospechar a los “intrusos” es que metamos muchos gigas dentro de una imagen, pero eso ya es decisión de cada uno. Aquí os vamos a explicar el proceso.

Antes de detallar los pasos a seguir, vamos a decir qué vamos a hacer: vamos a coger una carpeta, en mi caso CarpetaSecreta, que será la que tendrá todos los archivos, vamos a comprimir dicha carpeta y crear el archivo CarpetaSecreta.zip, unirla a una imagen llamada Imagen.png que será “el disfraz” o “tapadera” y crear un archivo que solo mostrará una imagen pero tendrá todos los archivos dentro, que en mi caso será Captura.png. Los pasos a seguir serían los siguientes:

Ahora podéis hacer la prueba: si abrimos la imagen, el programa que la abra nos dirá que tiene un peso normal, como pueden ser 2mb una captura como la que yo he usado, pero haciendo clic derecho sobre la imagen y entrando a sus propiedades, veremos que el tamaño es algo mayor. A este proceso, ocultar archivos dentro de otros, se le llama Esteganografía, que es “el estudio y aplicación de técnicas que permiten ocultar mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, para ser enviados y de modo que no se perciba el hecho. Es decir, procura ocultar mensajes dentro de otros objetos y de esta forma establecer un canal encubierto de comunicación, de modo que el propio acto de la comunicación pase inadvertido para observadores que tienen acceso a ese canal“.

Para descomprimir el archivo recién creado no basta con abrirlo con un una aplicación para descoprimir, ni tan siquiera nos vale cambiarle la extensión a .zip e intentar descomprimirila. Tendremos que usar otro comando, este más fácil de recordar. En el caso de mi ejemplo, el comando sería:

Lo único que veremos tras pulsar Intro es que aparece la carpeta que habíamos comprimido en el paso 3. En donde sí veremos algo más será en el terminal, que en mi caso muestra algo como lo siguiente:

pablinux@k1904:~/Escritorio$ unzip Captura.png

Archive: Captura.png

warning [Captura.png]: 703579 extra bytes at beginning or within zipfile

(attempting to process anyway)

creating: CarpetaSecreta/

inflating: CarpetaSecreta/Lupa.png

inflating: CarpetaSecreta/Pablinux.jpg

creating: CarpetaSecreta/Disco-Dingo_WP_4096x2304/

inflating: CarpetaSecreta/Disco-Dingo_WP_4096x2304/Disco-Dingo_WP_4096x2304.png