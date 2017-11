Cómo instalar Firefox 57 en nuestro Gnu/Linux

Hace unas horas que tenemos entre nosotros la nueva versión de Mozilla Firefox, una versión que no solo presenta algunos pequeños cambios y bugs corregidos sino que es la primera de una serie de cambios drásticos que el navegador web sufrirá en pos de hacer un programa más ligero, rápido y potente.

Firefox Quantum que es como se conoce a esta versión es un navegador web más rápido que en versiones anteriores y compatible con los estándares HTML.

Esta nueva versión es amada por muchos que han probado su versión beta, ya que no solo ofrece rapidez sino que corrige muchos bugs y gestiona mejor que sus versiones anteriores la memoria ram del equipo. Durante las últimas horas, unas cuantas distribuciones han incorporado Firefox 57 en sus repositorios y eso hace que los usuarios también lo tengan.

Pero cierto es que aún muchas distribuciones no han recibido esta versión y tendrán que esperar bastante tiempo. Son las distribuciones no rolling release que suelen tardar bastantes semanas para incorporar una nueva versión en sus repositorios oficiales. Si tenemos una distribución basada en Ubuntu o Debian, podemos abrir una terminal y escribir lo siguiente:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-security/ppa sudo apt-get update sudo apt-get upgrade

Si tenemos otra distribución, el método más rápido es ir a la web oficial de descargas, descargarnos el paquete correspondiente a nuestra plataforma y descomprimimos el paquete en nuestra home. Luego solo hemos de ejecutar el archivo llamado “firefox”.

Este archivo es el ejecutable, por lo que si queremos usarlo de manera habitual, creamos un acceso directo al escritorio y listo. Pero hay que recordar que esto será de manera provisional hasta que la distribución inserte los paquetes actualizados del navegador web.

Personalmente he probado esta versión y he de decir que los cambios merecen la pena la actualización, aunque si dependemos mucho de un plugin o complemento de Mozilla Firefox, posiblemente no sea la mejor opción, puesto que muchos complementos dejarán de funcionar. En cualquier caso, si buscáis lo último, así lo podréis conseguir.