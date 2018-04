Cómo activa Wake-on-lan en Gnu/Linux

El funcionamiento de la suspensión e hibernación no suele funcionar correctamente con algunas configuraciones o distribuciones. Esto hace que algunos usuarios no puedan utilizar su equipo de manera remota si el ordenador entra en reposo. Pero es algo que se puede cambiar muy fácilmente activando la función Wake-on-lan de la tarjeta de red de nuestro equipo. Esta función apareció hace años dentro de las tarjetas de red y placas base y, aunque no es universal, son muchos los dispositivos que tienen esta función.

Wake-on-lan es una función que nos permite activar un equipo mediante una señal electrónica. Esto nos permite realizar acciones dentro de un ordenador a través de otro equipo de forma remota. Una función interesante que permite incluso encender el equipo cuando está apagado.Por lo general, Wake-on-lan viene desactivado en nuestra distribución Gnu/Linux pero se puede activar a través de la terminal y sin ninguna herramienta complementaria. Para ello abrimos la terminal y escribimos lo siguiente:

iwconfig

Esto nos listará todos los dispositivos inalámbricos que tenga el sistema operativo. También podemos utilizar el siguiente comando si usamos cable de red:

ifconfig

El dispositivo recibirá un nombre como eth01 o phy01. Este es el nombre que hemos de memorizar pues lo utilizaremos más adelante. Ahora hemos de escribir lo siguiente para conocer el estado de la tarjeta de red:

iw phy01 wowlan show

Esto nos mostrará un mensaje como el siguiente:

WoWLAN is disabled

Si no es así entonces lo tendremos activado y listo para funcionar; si es así, entonces hemos de activarlo con el siguiente comando:

sudo iw phy01 wowlan enable any

Y lo desactivaremos escribiendo lo mismo pero cambiando la palabra enable por disable, así

sudo iw phy01 wowlan disable any

Esto hará que con un simple mensaje, el ordenador se active o cambie de estado, pasando de la supensión a la activación o incluso del apagado al encendido.