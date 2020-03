A la hora de crear contenidos educativos, podemos optar por utilizar servicios webs o programas instalados en nuestra computadora. Si preferimos esta segunda opción, la elección es entre usar programas específicos en un sistema operativo de propósito general, o instalar un sistema operativo específico para la producción de material didáctico.

La mayoría de los usuarios actuales de dispositivos tecnológicos, crecimos considerando que el espacio de almacenamiento era una limitación. La Commodore 64 ,que es con la que empecé, tenía 38k para uso libre (el resto era para el intérprete del lenguaje Basic) y antes de apagar tenías que guardar tu trabajo en un casete o diskette.

No se lo cuenten a JK Rowling, pero me bajé el quinto libro de Harry Potter en un cibercafé. El suspenso de no saber si el diskette iba a alcanzar para guardar un archivo tan pesado fue mayor al de tratar de averiguar si Harry y sus amigos lograrían salvar a Sirius Black. Seguramente, los más viejos entre nuestros lectores tendrán alguna anécdota de querer instalar un juego guardado en múltiples diskettes para, al tratar de unir todo, encontrarse con que en el último se grabó con errores.

Los discos rígidos, tampoco andaban sobrados de capacidad. Si eras usuario de Windows, tenias que defragmentarlo periodicamente, y abstenerte de usar el Norton Antivirus que era el equivalente informático a una posesión demoníaca. Las distribuciones Linux siempre fueron más austeras en el uso del espacio, pero la necesidad de tener que asignar una partición de intercambio lo reducía.

Fue esta limitación lo que favoreció el uso de sistemas operativos de uso general.

Con el correr del tiempo, al abaratarse y agrandarse los dispositivos de almacenamiento permante, fue posible tener dos o más sistemas operativos instalados de manera simultánea. El aumento de la memoria RAM facilitó el uso de máquinas virtuales y herramientas como Wine permitieron utilizar aplicaciones de un sistema operativo en otro.

En mi artículo anterior, comenté la función de los sistemas operativos y mencioné que la diferencia entre una distribución Linux y Windows o Mac OS, era que estaba conformada por componentes de diversos orígenes. Esta modularidad permite que existan distribuciones enfocadas a determinados propósitos.

Siendo sincero, estoy convencido de que la mayoría de estas distribuciones no aportan absoutamente nada. Son la distribución base con un fondo de pantalla personalizado y algunos programas diferentes preinstalados. Pero, hay algunas que si hacen una diferencia.

En el mismo artículo expliqué el concpeto de latencia. Las distribuciones Linux dedicadas a la producción multimedia suelen utilizar un kernel optimizado. Esto significa que determinadas tareas como la entrada de audio y video o el renderizado tienen prioridad sobre el resto.

La otra ventaja es que no hay necesidad de andar buscando programas específicos. Todo lo que necesitamos ya viene preinstalado

Comentamos algunas distribuciones Linux

Fedora Design Suite

Es parte de un grupo de distribuciones derivadas de Fedora conocido como Fedora Labs.

Es cierto que como su nombre lo indica, está enfocada en los artistas gráficos. Pero, los programas incluidos permiten el maquetado de publicaciones de escritorio, edición y procesamiento de imágenes y realización de dibujos. Esto lo hace ideal para la producción de material para imprimir. Aunque no está pensado de manera específica para la producción multimedia, se incluye un editor de video no lineal.

La distribución incluye una serie de completos tutoriales para el uso de programas de diseño gráfico en Linux.

Ubuntu Studio

Este sabor oficial de Ubuntu es uno de los más veteranos de los dedicados a la producción multimedia. Utiliza el escritorio Mate que es mucho más liviano que GNOME (la opción elegida por Fedora Design Suite) e incluye una mayor selección de programas.

Al momento de la instalación te permite seleccionar las aplicaciones a instalar por tipo (edición y gráficos,video, audio o todas) programas adicionales se pueden conseguir en los repositorios de Ubuntu y en las tiendas de Snap y Flatpak

Ubuntu Studio usa un kernel de baja latencia .

io GNU/Linux

Es una distribución basada en Debian y que puede funcionar desde un pendrive. Esto lo hace ideal para llevar a cualquier parte (cuando nos podamos mover) Trabaja con el escritorio enlightenment y también cuenta con un núcleo optimizado.

La distribución trae una gran colección de aplicaciones multimedia libres y de código abierto para la edición de video, producción de audio y trabajo con gráficos. Sus desarrolladores prometen un equilibrio entre los programas clásicos y otros de reciente desarrollo.