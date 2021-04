Colony Ship: la colonización post-Tierra llega a Linux

Colony Ship es un videojuego por turnos con soporte para Windows, MacOS y Linux. Ha sido desarrollado por Iron Tower Studio, y ahora está disponible a través del Steam Early Access, así como en GOG. Por tanto, podrás ver si ese 90% de críticas positivas tienen fundamento de primera mano. Pero lo cierto es que pinta bastante bien, y promete buenas horas de entretenimiento.

Colony Ship está basado en una historia de colonización de otros planetas en una era post-Tierra. Además, emplea un motor gráfico muy potente y conocido, ya que está basado en Unreal 4. En cuanto al tipo de videojuego, como he dicho es por turnos de los grupos implicados, y de estilo rol. Todo ocurre a bordo de una nave espacial lanzada a Próxima Centauri, en el año 2754, momento en el que la Tierra ya no es lo que era, y donde muchos muchos de los embargados en esta nave ni siquiera la conocen.

El videojuego Colony Ship también presenta un detallado sistema de personajes basado en habilidades y formas de manejar las misiones, con un cuidado sistema de diálogos. Tus elecciones determinarán quién será tus amigos y enemigos. Además, notarás que este juego de rol isométrico tiene inspiración en otro título conocido, como es Orphans of the Sky. Otro título con algunas semejanzas en cuanto a la historia.

Otras características del Colony Ship son: