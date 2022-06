Cities: Skylines llega a los 12 millones de ventas

Cities: Skylines es un videojuego del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Este gestor de ciudades es todo un éxito, y prueba de ello es que se han vendido ya más de 12 millones de copias para Linux, Windows y macOS, lo que es sorprendente. Su desarrollador, Colossal Order Ltd, y el editor Paradox Interactive han celebrado estas cifras que han mostrado. Y si quieres seguir aumentando este número porque aún no lo has probado, entonces deberías saber que lo tienes a tu disposición en tiendas como Humble Store y también en Steam. Además, hasta el 7 de julio está con un 75% de descuento, por lo que lo podrás conseguir por tan solo 6,99€.

«Estamos agradecidos por lo activa que es la comunidad de Cities: Skylines. Y estamos encantados de que compartan con nosotros su pasión por los juegos de construcción de ciudades«. La directora general de Colossal Order, Mariina Hallikainen, también dijo: «Ha sido un sueño hecho realidad ver cómo el juego ha resonado entre tantos jugadores durante todos estos años. Seguimos escuchando los comentarios que recibimos. Y nos comprometemos a trabajar duro para dar aún más alegría a nuestros fans en el futuro«.

Recordemos que este videojuego no es nuevo, Cities: Skylines fue lanzado en 2015, y desde entonces sus creadores se han dedicado a perfeccionar su experiencia, lanzando también 13 expansiones y 10 paquetes emitidos. Todo ello para que los fans de los videojuegos sigan disfrutando del título como el primer día, y obteniendo más y más cosas nuevas. Además, también están los mods, que son otra parte vital del videojuego Cities: Skylines.

Para los que aún no sepan en qué consiste, decir que se trata de crear una ciudad desde cero, y gestionarla. Para ello tendrás a tu disposición una serie de edificios que tendrás que poner en pie y dar hogar a los ciudadanos, además de transportes, y todos los servicios que necesiten.

Ya sabes, recuerda que Cities: Skylines está disponible para Linux en Steam y en Humble Store con un gran descuento del 75% si lo compras antes del 7 de julio de 2022. Para más información sobre el título, puedes ir a la web oficial del proyecto.