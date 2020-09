Google Chromebook sigue los mismos pasos de Apple, reforzando los chips ARM en los que se basarán sus futuros productos. Aunque ahora existen portátiles Chromebook de diferentes marcas (ASUS, HP, Acer, Samsung,…) y tanto basados en x86 como también algunos en ARM, lo cierto es que los ARM no eran demasiado potentes para ciertas aplicaciones.

Ahora, MediaTek, el diseñador de SoCs ARM, creará nuevos procesadores más potentes y basados en el nodo de 6nm. Lo hará en 2021, y el Chromebook se verá beneficiado de ellos. ¿Para qué? Pues la pandemia ha tenido parte de culpa, ya que debido al teletrabajo y la educación a distancia, la industria de los portátiles ha tenido un impulso importante en 2020, y tanto Google como MediaTek quieren aprovecharlo con productos más atractivos.

Así lo ha revelado Youjie, Vicepresidente Senior y Director General del Smart Device Business Group de MediaTek, justo en una conferencia realizada para la prensa en Taiwan y en la que han estado también presentes Quanta, Google y Acer.

En esa conferencia recordó las claves de estos nuevos portátiles Chromebook potenciados por sus chips, como son la movilidad y eficiencia energética, módulos inalámbricos WiFi 6, etc. Además, quiso enfatizar que los primeros Chromebook con MediaTek usaron un chip 8173 creado en 28nm, pasando luego a los 12nm con el 8183. Ahora se prepara el 8195 en proceso de 6nm de TSMC.

Según Youjie, estos chips ARM no tendrán un rendimiento menor a los x86 tradicionales. Si el rendimiento es bueno, podrían ser una alternativa para los Mac de Apple para aquellos desarrolladores que quieran trabajar bajo ARM y no emplear compilación cruzada… Además, no serán los únicos, tras conquistar el sector móvil, la tendencia de los ARM va en alza tanto en el sector del HPC como en el de los equipos para el hogar y oficinas.