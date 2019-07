No sé qué pensarán muchos de nuestros lectores, pero la opción ya está ahí: Google ha añadido una función en su navegador web Chrome que nos facilitará el proceso de realizar compras por internet. Hasta ahora, para realizar una compra por internet en una tienda donde no estuviéramos registrados teníamos que iniciar sesión y tener activado Google Sync. A partir de ahora, todo será más rápido y solo tendremos que iniciar sesión con la cuenta de Google.

Con esta nueva función, el navegador web de Google almacenará los datos de las tarjetas asociadas a nuestra cuenta de Google. Así, el nuevo proceso consiste en entrar a un servicio con nuestra cuenta de Google, elegir la tarjeta con la que queremos pagar y por último, como siempre, añadir el código CVC de seguridad para confirmar la transacción. Podremos gestionar todos estos datos desde nuestro perfil de Google.

Comprar desde Chrome será mucho más sencillo a partir de ahora

Otra función que han añadido es que, si no queremos pagar con ninguna de las tarjetas que tenemos asociadas a nuestra cuenta de Google, podremos añadir cualquier otro método de pago. Una vez añadido el nuevo método de pago, Chrome lo almacenará para que podamos usarlo en el futuro. Todos los métodos de pago se podrán gestionar desde la página de nuestro perfil.

En el momento de escribir este artículo, esta función aún no ha llegado a todos los usuarios. Google suele lanzar las nuevas versiones de su software gradualmente, por lo que es probable que aún haya que esperar varias horas para que aparezca la nueva actualización y esta nueva función.

Como hemos mencionado al principio de este post, no sé que pensarán muchos de nuestros lectores de esta nueva función, puesto que no son pocos los que no se fían demasiado de una compañía que se alimenta de nuestros datos para generar beneficios. ¿Eres uno de los usará esta función tan pronto en cuanto esté disponible o no terminas de fiarte de Google?