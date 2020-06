Que un sistema operativo luzca y funcione bien no lo convierte automáticamente en un buen sistema operativo. Eso es, en parte, lo que le pasa a los sistemas operativos móviles basados en Linux: por muy bien que funcionen, si no pueden ejecutar aplicaciones móviles importantes, como pueden ser Strava o una buena app deportiva o WhatsApp, no son la mejor opción para el público general. Esto es algo que también le pasa a Chrome OS, el sistema operativo de escritorio de Google, pero eso mejorará en un futuro próximo.

Tal y como informa Parallels, la compañía del software de virtualización y Google han llegado a un acuerdo para llevar las aplicaciones de Windows a Chrome OS. Parallels es un famoso software de máquinas virtuales cuya popularidad está más extendida en macOS, en donde desde hace tiempo que es una de las mejores, llegando a ofrecer una opción en la que podemos esconder el escritorio de Windows para ver sólo las ventanas de sus aplicaciones. La compañía responsable de este software es la misma que hará que lo mismo, o algo similar, sea posible en Chrome OS.

Chrome OS y Parallels llegan a un acuerdo importante

Para ser más concretos, el acuerdo hará que los clientes de Chrome OS para empresas puedan ejecutar aplicaciones de Windows completas a partir de este otoño:

Parallels aporta más de una década de experiencia en soluciones multiplataforma, integrando a la perfección sistemas operativos y funciones, a su asociación con Google. Las galardonadas soluciones de software de Parallels simplifican el acceso y uso de las aplicaciones y archivos que necesitan en cualquier dispositivo o sistema operativo para que empresas, negocios, organizaciones e individuos.

Los detalles sobre cómo conseguirán hacer todo esto serán revelados en los próximos meses. Lo que sí se sabe es que este acuerdo hará que Chrome OS pueda ejecutar aplicaciones como la versión de escritorio de Microsoft Office, lo que sólo pueden ser buenas noticias para los usuarios de los Chromebooks.

Chrome OS 83 llegó el pasado 28 de mayo con novedades como los grupos de pestañas en el navegador, las Media Sessions for Assistant y la posibilidad de ver la contraseña o el PIN durante el inicio de sesión.