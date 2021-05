Al parecer no le estamos prestando mucha atención a este sistema operativo basado en Linux. En lo personal, no me sorprende, porque no estoy muy interesado en él y creo que la mayoría de nuestros lectores prefieren una distribución Linux más completa. Y es que la v89 del sistema operativo de escritorio de Google se nos pasó, y hemos caído en que Chrome OS 90 había sido lanzado por un hilo en Reddit que nos habla de su llegada a todos los dispositivos compatibles.

Chrome OS 90 está disponible desde hace semanas, pero no para todos los aparatos. Este jueves llegó a los que aún estaban esperándolo, que son los IdeaPad Flex 5i Chromebook (13″, 5), HP Chromebook x360 14c, HP Pro c640 Chromebook, ASUS Chromebook Flip C436FA, HP Elite c1030 Chromebook/HP Chromebook x360 13c, Acer Chromebook 712 [C871], Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W), Samsung Galaxy Chromebook y Samsung Galaxy Chromebook 2.

Novedades más destacadas de Chrome OS 90

Plazos y retrasos aparte, este artículo habla sobre un lanzamiento, y todo lanzamiento llega con novedades. Chrome OS 90 introduce estas:

Mejorada la búsqueda del lanzador. Ahora muestra también resultados como el tiempo, cálculos matemáticos o La Bolsa.

App de diagnóstico, lo que mostrará información como la configuración de CPU y memoria, carga y salud de la batería, temperatura y otras medidas.

Herramienta de escaneado, disponible en impresoras compatibles.

Subtítulos en tiempo real en cualquier medio con audio. Se puede acceder a través del menú de accesibilidad en la bandeja del sistema o el menú de configuración de Chrome OS.

Soporte para Android 11, pero los usuarios que lo han probado dicen que no va demasiado bien.

Teniendo en cuenta que Chrome OS 90 llegó en abril, la mayoría de usuarios ya habrá instalado la nueva versión del sistema operativo. Sólo los mencionados más arriba tuvieron que esperar un poco más, pero hoy ya debería estar disponible.