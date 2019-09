Chrome comienza sus pruebas sobre el protocolo HTTP/3

Recientemente los desarrolladores que están detrás del navegador web Google Chrome, dieron a conocer la noticia de la adición del soporte para el protocolo HTTP/3 a las compilaciones experimentales de Chrome Canary, que implementa un complemento para habilitar HTTP sobre QUIC.

El protocolo QUIC en sí mismo se agregó al navegador hace cinco años y desde entonces se ha utilizado para optimizar el trabajo con los servicios de Google. Al mismo tiempo, la versión QUIC de Google utilizada en Chrome difería en algunos detalles de la versión de las especificaciones IETF, pero ahora las implementaciones están sincronizadas.

Google Chrome Canary just became the first (available) browser to integrate (very) experimental #QUIC and HTTP/3 support!

Add flags "–enable-quic –quic-version=h3-23" and you should see "http/2+quic/99" show up in the devtools, which is actually http3 in disguise! pic.twitter.com/5Fhui46h3x

— Robin Marx (@programmingart) September 19, 2019