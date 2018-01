Cattle and Crops: un videojuego de simulación y gestión agrícola

Si te gustan los videojuegos de simulación de maquinaria estás de enhorabuena. Seguramente estés o hayas disfrutado en grande del famoso simulador de camiones Euro Truck Simulator que está disponible también para los usuarios de Linux. Pues bien, si esperabas también conducir maquinaria agrícola como tractores, cosechadoras, etc., en el mundo digital, ahora llega Cattle and Crops, un videojuego de simulación y gestión de tu propia granja donde lo pasarás como un niño pequeño manejando todos estos vehículos…

Para más información sobre cómo conseguirlo o ver más sobre sus desarrolladores y el propio Cattle and Crops o C2C, puedes acudir a la web oficial de este proyecto. Sus desarrolladores iniciaron una campaña de financiación en Kickdstarter y desde octubre de 2016 consiguieron reunir 173.988 euros de aportaciones, una cantidad bastante jugosa. Desde entonces han continuado la financiación desde la web oficial y actualmente cuentan con más de 753.178€, por lo que cuentan con fondos suficientes.

En agosto del año pasado se agregó la versión para Linux junto a la ya existente de Windows, y aunque aún continúan trabajando en el videojuego, el soporte parece bastante decente. Utilizan un motor C4 para mover los gráficos, un motor de Terathon, aunque los desarrolladores alegan que han mejorado mucho ésto para trabajar con caractéristicas como el terreno dinámico, vegetación y sistemas climáticos que parecen bastante trabajados viendo el vídeo.

No a todo el mundo le gustan este tipo de videojuegos donde se maneja maquinaria agrícola, excavadoras o camiones, pero lo cierto es que este tipo de simuladores tienen su público y no son pocos los que les encantan aunque a priori parezcan aburridos. Con Cattle and Crops podrás conducir, como he dicho, numerosos vehículos y maquinaria en el campo a la vez que debes gestionar los recursos de tu granja para realizar compras y mejoras. La dinámica del videojueog no es nueva y puede recordarnos a otros videojuegos existentes similares, como Farming Simulator 2018 para Android o entre otros…