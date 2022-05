Catie in MeowmeowLand: una comedia hecha videojuego

Catie in MeowmeowLand es una nueva aventura en clave de comedia que ahora llega a Linux. Se trata de un videojuego en el que tan solo tendrás que apuntar y hacer clic, pero que te hará pasar muy buenos momentos de risa si te gusta este tipo de género. Sin duda merece la pena jugar y probar este tipo de títulos que se alejan de los convencionales. Su desarrollador ARTillery ha tirado de ingenio para crear esta aventura, y ahora también han realizado un buen esfuerzo para traerte el port para tu distro favorita.

«Catie in MeowmeowLand es un hermoso juego tradicional de aventuras point-and-click ambientado en un extraño mundo de gatos y personajes ridículos. Mientras Catie sigue a un extraño gato blanco en su jardín, de repente se encuentra en un mundo misterioso de MeowmeowLand, donde tiene emprender un viaje para encontrar el camino de regreso a casa. ¡Tu tarea es ayudar a Catie a llegar allí!» han comunicado en la NdP para el anuncio de este lanzamiento.

Y sí, si estás pensando que este título te recuerda a Alicia en el país de las maravillas (Alicia in Wonderland), lo cierto es que sus creadores se han inspirado en él para crear esto que estás viendo en estos momentos.

Originalmente Catie in Meowmeowland fue lanzado para los sistemas operativos macOS y Windows en el mes de marzo, y aunque no ha sido un éxito rotundo como otros, ha logrado obtener una buena puntuación entre los usuarios que lo han probado en Steam, lo que parece prometedor. Ahora también los linuxeros podrán probar este título y dar su opinión al respecto. Además, te guste o no te guste este género, siempre es positivo ver que cada vez más desarrolladores se interesan y se molestan en crear para Linux.

Volviendo a Catie in Meowmeowland, las características más destacadas de este videojuego son:

MeowmeowLand es un extraño mundo donde te vas a encontrar a multitud de personajes totalmente inesperados y vivir las situaciones más impredecibles que puedas imaginar.

Mientras ayudas a Catie a resolver una serie de acertijos que se van a presentar, simplemente apuntando con el cursor y haciendo clic, te enfrentarás a situaciones totalmente absurdas y desternillantes, ya que tiene momentos cómicos interesantes.

Tiene más de 24 escenarios 2D dibujados a mano para poder jugar.

Más de 100 personajes divertidos para este mundo.

Más de 2 horas de animaciones 2D diseñadas a mano.

Voces graciosas y originales grabadas para los personajes.

Música compuesta especialmente para este título.

No tendrás que leer aburridos cuadros de texto, los personajes se comunicarán con burbujas cómicas.

Más información sobre Catie in MeowmeowLand y descarga – Tienda de Steam