CachyOS, otra derivada más de Arch Linux ¿O no?

Hace poco mi compañero Pablinux se preguntaba por la necesidad de tantos sabores oficiales o aspirantes a oficiales de Ubuntu. Mi preocupación es en cambio por la proliferación de sabores no oficiales, este es el caso de CachyOS, otra derivada más de Arch Linux.

Que algo se pueda hacer, no significa que deba hacerse. Es cierto que las 4 libertades del software libre no solo permiten, sino que promueven la modificación y distribución del código. Sin embargo, debería existir un motivo para ello. Me refiero un motivo mejor que la vanidad de tener tu propia distro o una rabieta porque dentro de la comunidad no aceptaron tu propuesta.



La sobreabundancia de distribuciones Linux no solo es una pérdida de recursos materiales y humanos, además confunde a los nuevos usuarios. Microsoft y Apple tienen desarrolladores a tiempo completo dedicados a sus sistemas operativos. La mayoría de los sabores Linux dependen de voluntarios que trabajan en su tiempo libre. La creación de software es una actividad que demanda mucha atención.

¿Por qué hay tantas distros basadas en Arch Linux?

La mayoría de las distribuciones actuales son derivadas de Debian o de Arch Linux. En el caso de Debian es por su estabilidad y disponibilidad de útiles herramientas y su previsible ciclo de actualizaciones. En el caso de Arch Linux por su simplicidad y opciones de personalización.

En sus comienzos Arch Linux fue un proyecto individual que consistía en un script que instalaba los componentes básicos de una distribución Linux permitiendo que el usuario construyera a partir de ahí de acuerdo con sus preferencias. En el 2007 publicó su primera imagen iso y más tarde incorporó su gestor de paquetes.

En la actualidad es una de las distribuciones Linux que cuenta con una documentación más completa.

CachyOS, una derivada más de Arch Linux

Aunque todavía no la he probado, tengo que darle un punto a favor a CachyOS, al menos es original. Sus desarrolladores no apostaron a ser la millonésima versión fácil de instalar de Arch Linux.

El foco de esta distribución está en la velocidad. Lo primero que se lee cuando ingresas a su sitio web es:

CachyOS está diseñado para ofrecer una velocidad y una estabilidad ultrarrápidas, garantizando una experiencia informática fluida y agradable cada vez que lo utilices. Tanto si eres un usuario experimentado de Linux como si acabas de empezar, CachyOS es la opción ideal para quienes buscan un sistema operativo potente, personalizable y rapidísimo

¿Cómo logra esa velocidad?

En primer lugar, modifica el núcleo para que use algo llamado advanced BORE Scheduler for unparalleled performance. Se trata de una forma más equitativa de distribuir el tiempo de la CPU entre las tareas propias del sistema y las necesidades del usuario. Para la gestión de la CPU, además del tradicional CFS de Linux ofrece otras tres opciones

Por otra parte, cada núcleo se compila utilizando diferentes técnicas de optimización.

El sistema de archivos por defecto es XFS, se trata de una opción poco usada en sistemas de escritorio pero que es muy popular en servidores dado que puede trabajar con grandes cantidades de datos y facilita la recuperación de la información.

Con respecto a lo que ve el usuario, este puede optar por dos instaladores: uno gráfico y el otro por la línea de comandos. Con ellos podrá optar por los escritorios yy gestores de ventanas KDE, GNOME, XFCE, i3, bspwm, LXQT, Openbox, Wayfire y Cutefish.

Según quienes la probaron, la distribución no trae muchas aplicaciones preinstaladas más allá de su propio navegador, una versión mejorada de Firefox con prestaciones adicionales de seguridad. También trae su propio gestor de paquetes y una muy completa utilidad de configuración.

Desde luego que por la descripción parece una distribución que vale la pena probar. Aunque, si la promesa es cierta quedará pendiente la pregunta ¿Ese aumento en la velocidad aporta algo? Será el tiempo y los usuarios quienes la respondan.

Si alguno de ustedes la prueba antes de que yo lo haga, me encantará leer sus comentarios.