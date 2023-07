BrowserBox ya es de codigo abierto bajo la GPL v3

Hace pocos días se dio a conocer la noticia de que Dosyago ha tomado la desicion de liberar el código fuente de la plataforma BrowserBox Pro bajo licencia GPLv3,

Para quienes desconocen de BrowserBox, deben saber que es una potente aplicación RBI que proporciona capacidades avanzadas de transmisión y un conjunto de funciones superior para una experiencia de navegación mejorada.

Es como tener una conexión de escritorio remoto diseñada específicamente para transmitir un navegador web. Esto permite una variedad de casos de uso, incluida la navegación segura, la navegación colaborativa, la automatización del navegador y más.

BrowserBox proporciona una especie de proxy para sitios de navegación, que asume la función de mostrar páginas web que se proporcionan al usuario mediante una interfaz web que reproduce la interfaz del navegador. El código (JavaScript, HTML y CSS) de los sitios abiertos a través de esta interfaz web se procesa en un entorno aislado y el contenido ya renderizado solo se transmite al cliente.

¡Estamos encantados de anunciar que BrowserBox Pro, una poderosa herramienta para la navegación remota y el aislamiento del navegador, ahora es de código abierto! Con este movimiento, nuestro objetivo es fomentar la colaboración, fomentar la innovación y ampliar la adopción de BrowserBox Pro entre los desarrolladores y las organizaciones.

BrowserBox brinda una capa adicional de protección para los sistemas de los clientes al navegar por la Web al mover las funciones de procesamiento de la página web a un entorno aislado que puede ejecutarse en otro host o en un entorno de nube. El contenido ya renderizado se transfiere al sistema cliente. El código de la plataforma está escrito en JavaScript utilizando el marco Node.js.

Este enfoque permite proteger el sistema del cliente en caso de presencia de componentes maliciosos en el sitio o la explotación de vulnerabilidades no parcheadas en el navegador: los intentos de ataque no van más allá del entorno aislado y no pueden afectar al cliente, ya que el contenido no es procesado en su navegador, pero solo «imagen» lista para usar.

Mover el procesamiento de la página web a un servicio separado también se puede usar para ocultar las direcciones IP de los usuarios, proteger contra el seguimiento de movimientos y evitar la identificación indirecta de dispositivos.

BrowserBox Pro está disponible bajo diferentes licencias para adaptarse a varios escenarios de uso: Uso de código abierto : si está creando una aplicación de código abierto bajo una licencia compatible con la Licencia pública general GNU v3 (GPLv3), puede usar BrowserBox Pro bajo los términos de la GPLv3. Uso no comercial : BrowserBox Pro se puede utilizar de forma gratuita en entornos no comerciales. Esto incluye instituciones gubernamentales y públicas, organizaciones sin fines de lucro, investigadores privados y personas que no prevén una aplicación comercial. Los usuarios no comerciales están protegidos según los términos de la Licencia no comercial 1.0 de Polyform. Uso comercial : para uso comercial, de código cerrado, no GPL u otro uso propietario, BrowserBox Pro ofrece una licencia comercial que le permite utilizar el software en productos y aplicaciones comerciales sin las disposiciones de la GPLv3. Esta licencia garantiza que su código siga siendo propietario y le brinda la libertad de desarrollar sitios comerciales, servicios, proyectos y aplicaciones utilizando BrowserBox Pro. Para comprar una licencia comercial o explorar las diferentes opciones de licencia, visite el sitio web de BrowserBox Pro .

Además de la protección, BrowserBox Pro también proporciona algunas funciones avanzadas, como la compatibilidad para compartir una sola sesión de navegador con varios usuarios (modo «multiplayer» con chat general), transmisión pública de sesiones con sitios y aplicaciones web (transmisión a través de WebRTC), incrustar otros sitios web a través de «<iframe>», trabajar como un cliente ligero para sistemas de baja potencia, crear quioscos de Internet (por ejemplo, usar terminales en un cibercafé), grabar sesiones con sitios web, preparar guías visuales para trabajar con aplicaciones web.

Se pueden usar componentes internos separados de BrowserBox para crear sus propias ediciones de proxies web, automatizar el trabajo con el navegador, crear consolas interactivas y simuladores. Se admite la configuración flexible de la interfaz web y la gestión del consumo de recursos. Para acceder al sistema cliente a un entorno externo aislado sin crear un conector de escucha en el puerto de red, se puede utilizar el reenvío a través de SSH.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.