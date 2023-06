Tres meses después de la versión anterior y nueve de la última LTS, Blender Foundation ha anunciado el lanzamiento de Blender 3.6 LTS. Como versión Long-term Support, estará soportada durante más tiempo, lo que significa que los que prefieran estabilidad a tener lo último más pronto podrán quedarse en esta 3.6 y recibirá más correcciones que el resto de lanzamientos. También es la versión más nueva, por lo que debe ser la opción tanto para los que prefieran la estabilidad como para los que quieran las nuevas funciones.

Entre las novedades que han llegado de la mano de Blender 3.6 LTS, muchas y muy variadas. Para los que les gusten más los vídeos a leer textos, debajo de este párrafo hay uno que muestra lo más destacado. Para los que no les guste este tipo de contenido, algo que entiendo porque me parece más difícil «saltar» a donde me interesa que en los textos, después añadimos nuestro resumen.

Novedades más destacadas de Blender 3.6 LTS

Blender 3.6 LTS incluye nuevos modos de simulación, y para los interesados en probarlos en este enlace hay un archivo de demostración. Adelantándonos un poco al orden en el que la compañía nos ha facilitado la información, también hay una novedad en la que se pueden ver simulaciones en tiempo real. Por ejemplo, se puede seleccionar un pincel que dibuja humo en 2D y ver cómo quedaría. Aunque lo cierto es que sólo nos hemos adelantado un poco, porque esto forma parte de la Zona de Simulación, que conecta la entrada y la salida de las simulaciones.

Esta actualización de la herramienta de modelado 3D, entre otras cosas, más popular ha incluido nuevos nodos de geometría. Ahora cargar geometrías grandes en círculos es mucho más rápido, lo que significa que el renderizado puede empezar mucho antes después de cambiar la geometría o al cambiar a la vista renderizada. En cifras, hasta 11 veces más rápido en algunas tareas, probado en un Mac con M1, y hasta 190 en otras.

Blender 3.6 LTS ya se puede descargar desde el siguiente botón, en donde obtendremos lo que se conoce como tarball. En los próximos días llegará a los repositorios oficiales de las diferentes distribuciones Linux.. Para obtener información más detallada, merece la pena leer las notas de este lanzamiento (en inglés).