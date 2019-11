Blender 2.81 llega mejorando el soporte y estas novedades

A finales de julio, Blender Foundation lanzó la última actualización importante del software de edición de imágenes 3D, modelado, etc, que desarrollan. Se trataba de la v2.80 del mismo que, aunque no cambió el primer número, sí que incluyó muchas novedades destacadas. Hoy, casi cuatro meses después, han lanzado Blender 2.81, lo que es la primera versión de mantenimiento de esta serie. No incluye funciones tan destacadas como la versión lanzada este verano, pero sí algunas mejoras.

Entre los cambios más destacados que llegan junto a Blender 2.81 tenemos un back-end NVIDIA OptiX para usar en GPU RTX/Turing para un rendimiento de renderizado más rápido que los back-end CUDA/OpenCL, soporte para Intel Open Image Denoise, soporte de subdivisión adaptativa para Cycles, nuevas herramientas Sculpt, mejoras en outliner y mejores herramientas en los pinceles.

Blender 2.81 es la primera versión de mantenimiento de esta serie

Blender Foundation dice que han incluido más de mil correcciones en esta versión:

¡La muy esperada actualización del hito de Blender 2.80 está aquí! Con más de mil correcciones y varias actualizaciones importantes que se planearon para la serie 2.8. Lo más notable es la revisión de las herramientas de esculpir, la compatibilidad con el trazado de rayos NVIDIA RTX en Cycles, la eliminación de ruido de Intel Open Image, un mejor perfil, un nuevo navegador de archivos y mucho más.

Recordamos que Blender 2.80 ya llegó con cambios destacados, entre los que teníamos cambios en la interfaz que hacen el software más intuitivo, mejoras en la selección que ahora se pueden aprovechar en pantallas táctiles o con stylus, nuevas plantillas o un nuevo motor de renderizado que llamaron Eevee y que está basado en la representación física que tiene la particularidad de administrar tanto la visualización de la escena en el editor como la representación de la escena para el producto final.

Tenéis toda la información sobre Blender 2.81 en este enlace de su página web oficial.