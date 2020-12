Seguramente ya has escuchado hablar de cpufreq, el módulo del kernel Linux dedicado a gestionar la frecuencia de la CPU para los distintos escenarios de consumo y rendimiento. En este caso no me voy a referir a él, sino a un programa llamado auto-cpufreq, que te puede ayudar con la gestión de energía en tu equipo.

Esta herramienta permite optimizar automáticamente la velocidad y el consumo de la CPU en tu distro Linux. Y ahora, se ha actualizado con algunas mejoras en la versión 1.5.1, que viene a resolver algunos problemas previos. Entre los cambios, destaca una nueva e importanet característica capaz de permitir el aumento de la frecuencia (Trubo) en función de la temperatura y el uso/carga de la CPU a fin de usar problemas de sobrecalentamiento.

auto-cpufreq 1.5.1 también te permitirá escalar la frecuencia de la CPU en función del estado de tu batería. Incluso te permitirá mostrar alguna información básica del sistema, monitorizar la frecuencia actual de tu CPU, su temperatura para cdaa núcleo, la carga del sistema, y el estado de tu batería.

Además, debes saber que si ya usabas el programa TLP, auto-cpufreq no interfiere con él. Puedes tener instalados ambos al mismo tiempo sin problema.

Si habías estado usando auto-cpufreq y decidiste desinstalarlo por los problemas de sobrecalentamiento en tu equipo portátil cuando se activaba el modo Turbo de tu CPU sin tener en cuenta esos factores citados anteriormente, con esta nueva versión eso queda solventado, por lo que podrás volverlo a usar sin estos inconvenientes.

El Turbo solo se activará ahora si la carga/uso de CPU y la temperatura lo permiten. Es decir, cuando la el uso lo precisa y la temperatura media del núcleo no es elevada. Algo vital para esos portátiles que venían con ventiladores que no cuentan con buena ventilación, o cuyos chips tenían un TDP especialmente elevado…

Instalar el programa