Hace unas horas hemos escrito un artículo en el que nos hacíamos eco del lanzamiento de la última versión de Audacity, la v3.2.0 para ser más exactos. Los sorprendente es que la noticia empieza viendo una notificación de Pamac diciendo que hay una nueva versión, pero por un bug o una extraña «feature», las nuevas versiones suelen aparecer con la misma numeración que la existente. Para comprobar las cosas, uno se dirige a su tienda de software, busca «audacity» y ve que hay una opción de «Repositorios oficiales (comunidad)» con la numeración 3.1.3. ¿Pero no habían parado en la 2.x por la telemetría?

Pues sí, así era, pero parece que están cambiando las cosas. Esta tarde me ha dado por comprobar cómo estaba todo esto en diferentes distribuciones, y sí que puedo confirmar que Debian (11) sigue con Audacity 2.4.2 en sus repositorios, que Ubuntu 22.04 está en la misma y 22.10 ni siquiera tiene al software incluido (parece que lo han eliminado), pero Manjaro, en el repositorio de la comunidad (el oficial, no AUR), EndeavourOS y Fedora, tanto en la actual 36 como en la beta de 37, sí lo incluyen en sus repositorios, aunque de momento ofrecen la v3.1.3. Manjaro y EndeavourOS están los dos basados en Arch Linux, y aquí está el paquete del sistema «padre».

La no-telelemtría habría animado a diferentes proyectos a readmitir a Audacity

Se comenta que esto guarda relación con la telemetría. Y es que Audacity, aunque ahora tenga un nuevo dueño, siempre ha sido de código abierto. El problema era más que Muse Group recogía datos de uso del software, y los diferentes proyectos dijeron «hasta aquí», y estuvieron mucho tiempo manteniendo la v2.4.2 congelada en sus repositorios. Incluso parece que Canonical eliminará el paquete en Ubuntu 22.10, pero todo podría cambiar si se confirma la nueva (o no tan nueva, porque circulan rumores desde hace más de un año) filosofía.

Según esta información, Audacity tendría ahora la telemetría desactivada por defecto, y se debería activar manualmente si queremos compartir nuestros datos de uso. Básicamente es así como deben ser estas cosas: se nos debe consultar, y si dicha consulta viene acompañada de una opción con un checkbox o caja de verificación, ésta debe estar desmarcada. El éxodo de usuarios a otras alternativas podrían haber tenido mucho que ver en esta decisión, pero sea por el motivo que sea, por lo menos Fedora y las distribuciones basadas en Arch han vuelto a readmitir a Audacity.

Para los que preferimos usar el software actualizado, esto son buenas noticias. Los paquetes aislados (sandbox) como los flatpak o snap no se integran tan perfectamente bien como los paquetes concretos de cada distribución. Sin ir más lejos, una de las nuevas opciones, como la de compartir, no aparece en la versión Flatpak, por no hablar de lo mal que queda usar el tema oscuro si hay partes que siguen siendo claras. Si todo esto es como parece, es probable que Audacity vuelva pronto también a los sistemas basados en Debian y otros.