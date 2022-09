Hace casi un año desde que la nueva propietaria del software lanzara la última actualización mayor de este editor de audio. Hoy, o ayer en algunas zonas, han puesto a disposición de cualquier interesado Audacity 3.2.0, una actualización que trae novedades útiles e interesantes. Por ejemplo, algo que no se ve, pero se siente, es el soporte para FFMPEG 5.0, u otras mejoras relacionadas con los plugins. Además, los usuarios de un Mac con el procesador propio de Apple han recibido soporte oficial.

En las actualizaciones no sólo se añaden cosas; a veces también se eliminan. Audacity 3.2.0 ha eliminado por lo menos dos: ya no está disponible la herramienta de zoom, algo que personalmente no usaba nunca porque existe la opción de hacerlo con Ctrl+Deslizar la rueda del ratón o con dos dedos en el panel táctil. También han eliminado las páginas del manual en HTML de la instalación

Novedades más destacadas de Audacity 3.2.0

Las licencias se han actualizado en este lanzamiento. Los binarios están bajo la licencia GNU General Public Licence, versión 3. La mayoría del código se mantiene en GPLv2 o posterior, pero el soporte para VST3 aún necesita una actualización de la licencia. En cuanto a las novedades del software en sí, tenemos:

Añadido un nuevo botón «Efectos» al menú de las pistas, lo que permite intercambiar efectos en tiempo real. Más información.

Se ha fusionado la barra del mezclador con las barras de los medidores.

Se ha añadido un nuevo botón de configuración de audio, que sustituye a la barra de dispositivos por defecto. La barra de herramientas de dispositivos se puede volver a añadir a través del menú Ver > Barras de herramientas.

El menú Efectos ha obtenido una nueva ordenación. Se pueden encontrar otras opciones de ordenación y agrupación en las preferencias de Efectos.

Se han actualizado los iconos.

Se ha añadido una función de compartición rápida de audio. Más información, con vídeo incluido, pero adelanto que hay que estar registrado en audio.com.

Soporte para Wavpack.

En Linux, Audacity se puede compilar sin JACK presente. Además, ahora usa directorios XDG.

Cambiado de mad a mpg123 como importador de mp3.

Audacity 3.2.0 ya está disponible en su página web para todos los sistemas soportados. Desde allí, los usuarios de Linux podemos descargar su AppImage. Otras opciones son las versiones Flatpak y Snap, ya que muchas distribuciones dejaron de añadirlo a sus repositorios tras la compra de Muse Group.