Ayer lanzaron KDE Gear 23.04, lo que es el set de aplicaciones de KDE de abril de 2023. Es una primera versión, y como tal llega con nuevas funciones. Una de las aplicaciones que más beneficiada ha salido es Spectacle, la herramienta de KDE para hacer capturas de pantalla. Aunque en un principio me preocupaba que destrozaran algo que uso mucho y me gusta, ya he podido probarla y me ha calmado comprobar que el cambio ha sido para bien.

Lo primero que veremos al lanzar la aplicación es lo que tenemos en la captura de aquí debajo. Todas las opciones están más accesibles. En vez del menú desplegable que elegíamos para hacer una captura (se llaman ComboBox), ahora hay cuatro botones, y la captura se hace/inicia justo cuando hacemos clic sobre cualquiera de ellos. Si elegimos la región rectangular, lo que veremos es lo que encabeza este artículo: aparecen herramientas para marcar la captura antes de hacerla, lo que son malas noticias para otras alternativas como un Flameshot que tiene en este uno de sus puntos más fuertes.

Spectacle ahora también graba vídeo

Spectacle se ha rescrito se ha rescrito en QML, y eso le ha permitido introducir todos estos cambios. Otro que ha sido posible ha sido el de añadir la opción de grabar la pantalla, algo que ya era posible en GNOME pero no en KDE, no con una herramienta propia.

Si entramos en X11, esa pestaña no está disponible, y es que sólo trabaja bajo Wayland. Una vez en esa pestaña, veremos lo siguiente:

Como la propuesta de GNOME, en esta tampoco hay muchas opciones para elegir. No podemos elegir el formato en el que se guarda ni si queremos sonido. Sí podemos seleccionar la opción para que muestre o no el puntero, y grabar un espacio de trabajo, la pantalla seleccionada o una ventana en concreto. Yo echo en falta la opción de elegir una zona rectangular, pero estamos ante la primera versión de este nuevo Spectacle. Al hacer la captura, ésta se guarda en la ruta que tengamos configurada por defecto (a no ser que elijamos la opción «Guardar como»), y se podrá reproducir el vídeo en la misma ventana.

El formato en el que graba es .webm, y lo hace sin sonido, por lo que aún no me puedo deshacer del todo de OBS Studio (es mi elección) para mis grabaciones en Wayland. Es una buena opción si queremos compartir eso, una captura de pantalla, anotar sobre ella o una captura de vídeo, y lo bueno es que viene por defecto en el escritorio KDE. Pero no ha llegado para sustituir a los grabadores más populares, como el mencionado OBS Studio o SimpleScreenRecorder, este último sólo para X11.