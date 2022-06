armbian 22.05 añade soporte para más placas, entre otros cambios

Tras la v22.02 del pasado febrero, el proyecto que está detrás de este sistema operativo basado en Debian para dispositivos con chip ARM ha lanzado armbian 22.05. Para ser totalmente sincero, es uno de los pocos sistemas operativos que no he probado en mi Raspberry Pi, por lo que no puedo decir mucho sobre su rendimiento o funciones. Si puedo informar de nuevos lanzamientos, claro, como el que anunciaron hace menos de 24 horas.

Siendo un sistema operativo para dispositivos ARM, una de las cosas que tiene que hacer bien, o como poco hacer, es funcionar en las placas simples, y armbian 22.05 ha añadido soporte para varias de ellas. Por ejemplo, ahora soporta la Orange Pi R1+ LTS, Orange Pi 3 LTS, Radxa Rock 3A y Zero y las DevTerm A06 de ClockworkPi.

armbian 22.05 soporta Linux 5.17

Además de soportar más placas, se ha mejorado el soporte para otras, como la Orange Pi Zero 2, Odroid N2, Tinker Board, Allwinner A20 y Alwinner H5. El RK3328 se ha mejorado para que funcione con Linux 5.10, se ha corregido el soporte para SATA en las placas Banana, se ha mejorado el soporte para los dispositivos de la familia Marvell A3700 y la gestión de la temperatura en el Jetson Nano Developer Kit.

Entre otras novedades, armbian 22.05 soporta Linux 5.17, la penúltima versión del núcleo de Linux, en los sabores mvebus64 y UEFI Edge, soporta la ejecución de aplicaciones de 64bits y el driver de NVIDIA en las imágenes x86. También se ha mejorado el soporte para los escritorios GNOME y Budgie, así como el navegador Chromium en las imágenes basadas en Ubuntu 22.04 LTS. Aún más, el driver Realtek RTL8822Bs es más fiable, se ha corregido un problema de parpadeo por la salida HDMI y se ha mejorado el soporte para Docker.

Para más información, la lista completa de cambios está en este enlace.