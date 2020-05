Aunque posteriormente he usado mucho otro software, al enterarme de este lanzamiento no he podido evitar sonreír. Lo que ha llegado es Ardour 6.0, la última versión importante de este espacio de trabajo de audio digital (DAW) de código abierto que usé por primera vez allá por 2006. Por entonces no tenía la imagen y era tan intuitivo como lo son los secuenciadores más modernos, pero ya hice mis cositas junto a un amigo y mis recuerdos son positivos.

En el momento de escribir estas líneas, la página del proyecto está caída, por lo que no podemos acceder a ella y ver la lista de novedades que tarde o temprano volverá a estar disponible en este enlace. Tampoco podemos descargar el software porque está caído todo el sitio web. Me parece poco probable que esté caído porque muchos hayan querido actualizar a Ardour 6.0 pero, si tenemos en cuenta que no han mencionado ninguna tarea de mantenimiento, todo parece indicar que les está fallando la empresa de hosting.

Ardour 6.0: pocos cambios por fuera, mucho mejor por dentro

Ardour 6.0 tiene muchos cambios internos para mejorar su arquitectura. Entre otras cosas, ahora ofrece lo siguiente:

Proporciona compensación de latencia completa en toda la pila.

Soporte global de velocidad variable.

Monitoreo de cue.

Mejoras importantes del flujo de trabajo MIDI.

Mejorada la administración de complementos.

Mejoras de back-end ALSA para ingenieros de audio de Linux.

Nuevo teclado MIDI virtual.

Soporte de formato de grabación nativo para FLAC.

Mejor usuario HiDPI en el soporte de interfaz.

Muchas otras correcciones y mejoras generales.

También hay un trabajo de preparación realizado en Ardor 6.0 para admitir una interfaz web experimental en el futuro.

Como hemos mencionado, ahora mismo la web del proyecto está caída, por lo que no se puede instalar Ardour 6.0 desde allí. Sí existe un repositorio desde donde podremos instalarlo, para lo que tendremos que abrir un terminal y escribir lo siguiente:

sudo add-apt-repository ppa:dobey/audiotools sudo apt update && sudo apt install ardour

Si os lo estáis preguntando, no hay ninguna versión disponible como paquetes Flatpak ni Snap. Sí se puede instalar desde los repositorios oficiales de muchas distribuciones Linux, pero aún habrá que esperar unos días (o más) para que Ardour 6.0 aparezca como actualización.