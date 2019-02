Apple planea una gran tienda de videojuegos online…¿afectará a Linux?

Apple, según el medio Cheddar está planeando lanzar una gran plataforma para los gamers, se trata de una gran tienda de videojuegos donde poder adquirir todos los videojuegos que quieras. Eso sería una especie de Netflix pero el gaming, lo que atraería a muchos desarrolladores y seguro generaría una gran industria, ya que todo lo que toca la compañía de Copertino parece transformarse en oro.

Aún no es seguro, y tal vez triúnfe o tal vez se quede en el cajón del olvido como otros proyectos, pero si se hiciese realidad, esto podría significar un antes y un después. Esto no es una noticia para LxA o no lo puede parecer, pero esto podría tener una fuerte repercusión sobre la floreciente industria del videojuego para Linux. Y es que podría afectar muy positivamente o negativamente…

En el caso de que afecte negativamente, que no lo creo, sería porque Apple extendiese sus brazos y ejerciese su poder para tener exclusividad para algunos títulos en su tienda, lo que dejaría fuera de juego a Windows y, con mucho más motivo, también a Linux. Esto no tiene por qué ser así, y como digo, vamos a ser positivos como me gusta y ponernos en el caso de que afectase positivamente.

Sabes que los títulos de Linux han venido creciendo exponencialmente, llegando a crecer hasta un 400% en algún año y que el pasado 2018 terminamos con más de 5000 títulos en Steam para Linux. Una cifra impensable hace años, pero si Apple pusiese en marcha la tienda y atrayese a multitud de desarrolladores hacia su plataforma (sin exclusividad), podría haber un impacto indirecto en los títulos portados a Linux, ya que ambas plataformas son Unix y comparten gran parte del desarrollo.

Por eso, una apuesta fuerte de Apple en el sectro del videojuego en Unix podría significar que vendrían muchas buenas noticias para los linuxeros, ya que como digo, Linux tiene una pequeña pero jugosa cuota de mercado y sería mucho más sencillo llevar títulos desde macOS a Linux que desde Windows hacia macOS o Linux como se hace ahora…