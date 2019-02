AMD vs Intel: la eterna batalla

Intel y AMD son dos grandes compañías que casi se han visto inmiscuídas en una batalla desde que existen. Además, no solo ambas compañías han estado luchando tecnológicamente hablando para poder adelantar al otro y obtener una mayor cuota de mercado, sino que son los propios usuarios los que han fomentado y alentado esta lucha, posicionándolos en dos bandos según su afinidad por una u otra.

Por tanto, AMD vs Intel es algo que estuvo, está y estará por mucho más tiempo en el ámbito de la computación. Por eso, esta vez dedicamos este artículo a esta lucha y te damos todas las claves para que comprendas mejor la historia y cómo esta información te puede ayudar a elegir mejores productos para tus equipos informáticos desde el punto de vista de Linux, ya que es un punto de vista del que se habla poco en la red a pesar de haber toneladas de artículos sobre este tema…

Un poco de historia

Si nos remontamos un poco atrás en la historia, concretamente a 1947 cuando se comienza a fraguar la historia del primer transistor. De allí surgen tres grandes nombres, Shockley, Brattain y Bardeen que la historia recordará, los tres ganadores del Premio Nobel de física por su descubrimiento, que iba a desencadenar toda una revolución tecnológica. Pero si conoces aquella historia, no terminó demasiado bien para uno de esos protagonistas: Williams Shockley.

A pesar de que los tres colaboraron, los abogados de Bell Labs, los laboratorios de AT&T donde se desarrolló esta historia, decidieron no incluir a Shockley en la patente del invento del transistor porque la idea de Shockley era más dificil de defender por una patente previa en Europa de un dispostivo semiconductor de estado sólido que se había conocido. Era el transistor de efecto campo descubierto por Lilienfeld.

Esto hizo que Shockley montara en cólera y comenzase a desarollar un proyecto que ocultó a sus compañeros, y tras dejar Bell intentó probar suerte en la costa californiana. Pero esto desencadenó otra historia bien distinta, la de 1958. En aquella época, Arnold Beckman decidió asociarse con Shockley para intentar desarrollar un dispositivo semiconductor mejorado usando silico y hacerlo antes que TI (Texas Instruments), que en aquella época pretendía lo mismo de forma paralela.

La división se conoció como Shockley Semiconductor, y el propio Shockley comenzó a fichar lo que él llamaba “mentes candentes”, es decir, a todos los mejores genios de la época, como VIctor Grinich, Julius Blank, Jean Hoerni, Jay Last, Eugene Kleiner, Sheldon Roberts, Gordon Moore, Robert Noyce y Jim Gibbons, entre otros. Pero Shockley era un mal gestor y un empresario nefasto, y su caracter complicado y arrebatos de agresividad hizo que la empresa no tuviese un gran futuro…

Eso hizo que esos genios se marchasen uno a uno, y el grupo puso rumbo hacia un mejor destino en Fairchild Semiconductor, a solo 2 km de la anterior fábrica. Allí, el ambiente era mucho más relajado, no había un líer y se fomentaba el trabajo colaborativo. Pronto se transformó en una empresa referente y siguieron agregando grandes talentos a su plantilla, uno de ellos fue el nuevo director de ventas de 1961, un joven de 24 años llamado Jerry Sanders.

En una reunión de Sanders con Noyce, Sanders convencería a Noyce de que nadie compraría transistores de silicio a 150$, y que necesitaban venderlos por debajo de los 2$ si querían triunfar. Entonces Noyce le dijo que sabían como, sabían cómo miniaturizaros (el 1º transistor planar de silicio) y abaratar costes de producción para poder hacer lo que pretendía Sanders. Y así se hizo, fueron bajando su precio progresivamente y el éxito de esta mítica compañía fue rotundo.

¿Y por qué te hablo de todo esto? Ten un poco de paciencia, ya casi hemos llegado a la parte que nos interesa. Tras ese éxito, Jack Kilby de TI también estaba desarrollando un circuito de estado sólido, es decir, el primer chip MESA. Y de forma paralela, Noyce encabezaba en Fairchild algo similar, el primer chip PLANAR. Dos filosofías de construcción muy diferentes, pero la que se ha popularizado en los actuales chips ha sido la de Noyce.

Tras batir records de beneficios, todo no fueron buenas noticias para Fairchild, ya que habría una nueva fuga de cerebros, repitiéndose la historia de los 8 desertores, o los niños de Fairchild como se les llamó ahora:

David Talber, Bob Widlar y Charles Sporck fueron los primeros en dejar Fairchild, para fundar National Semiconductor .

. Noyce y Moore también la dejarían, y junto a Andy Grove fundaría Intel .

. Hoerni se iría para dirigir Amelco, que luego sería Microchip Technology .

. Jerry Sanders también saldría despedido, y junto con Jack Gifford, Edwin Turney, John Carey, Larry Stenger, Frank Botte, Sven Simonsen y Jim Giles, cofundaría AMD .

. David Allison, David James, Lionel Kattner, Mark Wissenstern y otros fundaron Signetics.

Robert Schreiner y otros fundarían Synertek .

. Federico Faggin, tras pasar por Intel, fundaría Zilog .

. Wilfred Corrigan fundó LSI Logic .

. Julius Blank cofundaría Xicor .

. Etc.

Es decir, de las cenizas de Fairchild surgió lo que hoy conocemos como Silicon Valley. Y una vez establecido el valle del silicio y los dos grandes comenzaron sus andaduras, no todo fue igual de facil para ambos. Jerry Sanders de AMD siempre solía decir que le costó 5 millones de minutos conseguir 5 dólares para financiar la nueva compañía (en referencia a que el financiero de Intel, Arthur Rock, presumía en la época de haber reunidio 5 millones de dólares para fundar Intel en solo 5 min.

Por tanto, Intel tuvo un inicio muy cómodo, mientras AMD ha estado luchando desde el día 1. No obstante, AMD siempre ha podido reunir a los mejores para poder competir con presupuestos para investigación mucho menores a los de Intel y que eso no se refleje tanto en sus productos, e incluso en algunas ocasiones, han llegado a superar a Intel en rendimiento. Algo que tiene un mérito x10, tengo que reconocer.

En los primeros años, AMD incluso llegaría a ser aliado de Intel y fabricar chips de la compañía bajo licencia de Intel, e incluso llegaron a firmar acuerdos de cesión de patentes para compartir ideas. Pero después comenzarían a crear clones con prestaciones algo superiores a los de Intel, y tras crear clones haciendo ingeniería inversa, comenzarona diseñar sus productos desde cero. Entonces la calma dio paso a una tempestad, y auna competencia extrema por ser los mejores…

El resto de la historia sigue latente hoy día…

AMD vs Intel: desde el punto de vista de los CPUs y su rendimiento en Linux

Si hemos seguido de cerca la historia de ambas compañías, sabremos que Intel ha llevado la delantera en la mayor parte de la historia. Tras la era de los colones, vinieron épocas duras para AMD, y no fue hasta la llegada del K7, cuando gracias al inmenso talento de los ingenieros que provenían de DEC y que habían trabajado en los Alpha (microprocesadores referencia de la época), no se posicionaron delante de Intel y le quitaron gran cuota de mercado a Intel.

No solo eran mejores en rendimiento, también en tecnología. De hecho, AMD siempre ha sabido aliarse con los mejores, como su acuerdo con IBM que les permitió ser los primeros en adoptar la tecnología de interconexiones de cobre frente al aluminio de INtel que los llevó a superar la barrera del 1Ghz primero. Tras llevar los K7 (Athlon) hasta el extremo o techo de rendimiento con los Athlon XP, Intel pudo respirar algo tranquilo con sus Pentium 4, en especial con su HT.

AMD también llegaría primero a los 64-bit, con K8, que era fruto de los mismos creadores de K7, impoiendo por primera vez una ISA rediseñada por ellos para extender los IA-32 y que nombraron como AMD64 (aunque Intel lo quiera llamar EM64T para no hacer referencia a su rival). Pero tras eso, Intel tuvo la lección bien aprendida y también ficharía a ingenieros de la desaparecida DEC, lo que dió lugar a la arquitectura Core.

Y tras la llegada de esta, AMD ciertamente ha estado por detrás claramente, y aunque hayan innovado enormente con Fusion, lo cierto es que no ha dado los frutos esperados. Eso ha llevado a Intel a recuperar casi el monopolio de los chips, y la compra de ATI por parte de AMD tampoco les sirvió de ayuda para las maltrecha economía de la compañía verde. Tras estos duros años, AMD intentó recuperar a sus mejores ingenieros.

Gente que se había marchado a otras compañías como Apple, para crear los SoCs A-Series, etc., y pudo traer de vuelta a Jim Keller, probablemente la persona que más sabe sobre microprocesadores de alto rendimiento, Pappermaster, Koduri, etc. Y la compañía inmensa que era, comenzó a trabajar como si fuese una compañía 10 veces menor de tamaño. Tiraron a la basura casi todos los proyectos que tenían en marcha.

Solo quiesieron centrar todas sus energías en GPUs y CPUs, y tras años de esfuezo consiguieron dar los frutos esperados: Zen. La nueva microarquitectura que prentedía darles muchos dolores de cabeza a Intel y recuperar la vieja gloria de la era K7, y lo cierto es que lo han hecho, icnluso consiguiendo numerosos premios que reonocen esto. AMD ha tenido unas cuentas algo más saneadas gracias a esto.

Actualmente, Intel lleva mucho tiempo dando mucha importancia al rendimiento de un solo núcleo, mientras AMD ha pasado años preocupándose del rendimiento multinúcleo. Con Zen esto ha cambiado, y han puesto mucho empeño en mejorar el rendimiento también de un solo núcleo. Incluso han agregado SMT como Intel, predictores de saltos que usan redes neuronales artificiales, y otras muchas innovaciones que han hecho que los Ryzen triunfen.

No obstante, a pesar del esfuerzo, hay que reconocer que Intel lleva haciendo eso durante años, años de desarrollo e ingentes cantidades de dinero invertidas en investigación y desarrollo, por lo que siguen siendo los primeros en ello. Así que si buscas un mejor rendimiento con un solo núcleo, debes elegir Intel. Pero si buscas rendimiento paralelo o multinúcleo, AMD está ganando la batalla, especialmente porque sus productos tienen precios muy económicos y cuentan con más núcleos y threads.

Pero para que sepas para qué es mejor en cada caso:

Rendimiento singlecore : es mejor para videojuegos y programas simples como los de ofimática y otros que usamos cotidianamente.

: es mejor para videojuegos y programas simples como los de ofimática y otros que usamos cotidianamente. Rendimiento multicore: es mejor aprovechado por ciertos programas científicos o más profesionales como GIM, Photoshop, Blender, y otros de trabajo para diseño y 3D.

Eso no quiere decir que los AMD se comporten mal con videojuegos u ofimática ni mucho menos, ni que Intel se vaya a comportal mal en los otros. Solo digo que los cores de Intel van a ser un poco mejor en lo primero, y los de AMD en lo segundo. Y en cuanto al precio, en la mayoría de casos, es más rentable adquirir un AMD que un Intel, además de que suelen ser algo más duraderos en cuanto a vida útil antes de fallar.

Por ejemplo, si piensas invertir 500€, podrás adquirir un mejor microprocesador de AMD por ese precio que si vas a la gama que ofrece Intel, ya que tiene precios algo más elevados. AMD ha sabido golpear fuerte en cuanto a rendimento con Zen, pero también están bajando mucho los precios para dañar aún más a Intel. Y por si eso fuera poco, los problemas que está teniendo Intel para bajar los 10nm en sus fábricas están dando ventaja a AMD que ya ha anunciado chips de 7nm, con la competitividad en el mercado que eso ofrece…

Si te preguntas si uno u otro tiene mejor o peor rendimiento en Linux, lo cierto es que ambos ofrecen las mejores prestaciones, y las mejoras sobre arquitecturas del kernel están bien “mimadas” para que el rendimiento que se ofrece sea el mejor. Ambos tienen grupos de desarrolladores colaborando en el kernel Linux.

Otra cuestión sería los temas de seguridad, que como sabes, Meltdown y Spectre (y nuevos derivados), afecta más a Intel, y los parches para corregir las vulnerabilidades merman el rendimiento en parte…

Y para finalizar, agregar que dependiendo del usuario que seas, necesitarás una gama u otra:

Usuario bajo : si quieres el equipo para ofimática, correo electrónico, y navegar por webs, con un Core i3 o un Ryzen 3 tendrás suficiente. También valdrían la mayor parte de las APUs de AMD. No recomiendo adquirir Intel Atom, Intel Celeron o Intel Pentium, ya que suelen tener un rendimiento pobre en el primer caso, y en los dos últimos tienen capadas ciertas características… Recomendación de LxA : AMD Ryzen 3 2200G 3.5Ghz por su precio económico y soporte completo con tecnologías de virtualización, extensiones soportadas, etc.

: si quieres el equipo para ofimática, correo electrónico, y navegar por webs, con un Core i3 o un Ryzen 3 tendrás suficiente. También valdrían la mayor parte de las APUs de AMD. No recomiendo adquirir Intel Atom, Intel Celeron o Intel Pentium, ya que suelen tener un rendimiento pobre en el primer caso, y en los dos últimos tienen capadas ciertas características… Usuario medio : para la mayor parte de usuarios que hacen un poco de todo, desde ofimática, hasta multimedia o videojuegos, con un Ryzen 5 o Core i5 podrías tener suficinte, siempre y cuando los videojuegos no sean demasiado exigentes. Recomendación de LxA: Intel Core i5-8600K o Ryzen 5 2600X, empate técnico. En cuanto a rendimiento general, no están tan distantes, aunque como hemos dicho, en singlecore gana Intel, pero bien es verdad que puedes ahorrar unos 70€ con AMD.

: para la mayor parte de usuarios que hacen un poco de todo, desde ofimática, hasta multimedia o videojuegos, con un Ryzen 5 o Core i5 podrías tener suficinte, siempre y cuando los videojuegos no sean demasiado exigentes. Profesional/Gamer : si eres un profesional y quieres algo más de rendimiento o te consideras un gamer, entonces ve a por los Core i7 o Ryzen 7 sin dudarlo. Recomendación de LxA : en este caso, para gamers mejor Intel Core i7-9800X, y si lo usas para otros usos profesionales te recomendamos el AMD Ryzen 7 2700X, que cuesta la mitad y tiene solo un 10% de rendimiento inferior en algunos casos…

: si eres un profesional y quieres algo más de rendimiento o te consideras un gamer, entonces ve a por los Core i7 o Ryzen 7 sin dudarlo. Entusiasta : si no te importa el dinero, y quieres algo que supere a todo lo anterior, entonces puede ser una buena opción adquirir un Ryzen Threadripper o un Core i9, aunque estos solo se consideran una buena opción para un reducido grupo de usuarios, como ciertos profesionales que se dedican al diseño o fanáticos que buscan lo mejor de lo mejor… No obstante, considero más inteligente comprar un Core i7 o Ryzen 7 y renovarlo en cuanto salga alguno nuevo, que gastar una ingente cantidad de dinero en un Ryzen Threadripper o Core i9. Recomendación de LxA : cualquiera de los dos, ambos son caros y ambos son bestias de procesamiento… Si dudas entre modelos, te aconsejamos el Intel Core i9-9960X y el AMD Threadripper 2990WX. Por similares precios tienes 16 cores y 32 threads simultáneos de Intel, frente a los 32 cores y 64 threads de AMD.

: si no te importa el dinero, y quieres algo que supere a todo lo anterior, entonces puede ser una buena opción adquirir un Ryzen Threadripper o un Core i9, aunque estos solo se consideran una buena opción para un reducido grupo de usuarios, como ciertos profesionales que se dedican al diseño o fanáticos que buscan lo mejor de lo mejor… No obstante, considero más inteligente comprar un Core i7 o Ryzen 7 y renovarlo en cuanto salga alguno nuevo, que gastar una ingente cantidad de dinero en un Ryzen Threadripper o Core i9.

Recuerda una cosa, el primer y segundo número de la serie es más importante que cualquier otra cosa. Es decir, atiende a la nomeclatura para que no te den gato por liebre:

Marca Modelo Grupo XZZZY: si te fijas en la numeración, puedes ver cosas como AMD Ryzen i5-2700X o Intel Core i7-8700K. Ya sabes que el grupo i3, i5 i7, i9 o 3, 5, 7, Threadripper se refiere al grupo de usuarios al que van destinados. Mientras más alto, más rendimiento y caro será. El siguiente número, como el 2 en el caso del ejemplo de AMD que he puesto o el 8 en el de Intel, es otro de los más importantes. Se refiere a la generación, una generación superior significa una microarquitectura con más rendimiento. No te dejes guiar por otros valores. Por ejemplo, un Core i7-4000 va a tener un rendimiento inferior a un Core i7-9000 incluso si el primero tiene más frecuencia de reloj. El resto de números, lo que he puesto como ZZZ hacen referencia a otras prestaciones como el número de núcleos, frecuencia, etc., por lo que mientras más alto, indicará que es más potente. Finalmetne la Y es la letra final, una K o X suelen indicar las mayores frecuencias o desbloqueados para hacer overclocking, mientras que otras letras como G suelen distinguir a los que tienen GPU integrada, y una U para los de bajo consumo destinados a protátiles.

Creo que con esto tienes una buena idea de lo que necesitas…

AMD vs Intel: desde el punto de vista de las GPUs y su rendimiento en Linux

En cuanto a las GPUs, la cosa cambia mucho, en teste aspecto, tras la compra de ATI por parte de AMD, se han quedado con el segundo mejor diseñador de GPUs tras NVIDIA. El movimiento dejó desarmado a Intel, que no se permitía adquirir NVIDIA, por lo que quedaron aislados. Las GPUs de AMD han tenido un gran rendimiento, muy muy por encima de las GPUs de Intel. Las gráficas Intel HD o Intel UHD integradas dejan mucho que desear y no son suficientes para la mayor parte de usuarios.

En cambio, incluso las APUs de AMD tienen unas gráficas bastante decentes. Ahora bien, si buscas una GPU mucho más potente para diseño gráfico o gaming, entonces deberías adquirir también una GPU dedicada de AMD o NVIDIA. En definitiva, aquí la batalla AMD vs Intel resulta con una victoria aplastante de AMD.

Recomendación de LxA : siempre elige AMD o NVIDIA, pero si eres usuario de Linux, no lo dudes: SIEMPRE AMD . Ya sea integrada en una APU o dedicada, pero AMD te ofrecerá mejor experiencia en Linux, mejor rendimiento con cualquier driver y te dará menos problemas, facilitándote todo… Para usuarios de bajo rendimiento: cualquier ade las integradas en APUs A-Series o Ryzen G-Series . Para usuarios de rendimiento medio: AMD Radeon RX 500 Series Para usuarios pro o gamers: AMD Radeon Vega Series Profesionales y diseñadores: AMD Radeon Pro WX Series

: siempre elige AMD o NVIDIA, pero si eres usuario de Linux, no lo dudes: . Ya sea integrada en una APU o dedicada, pero AMD te ofrecerá mejor experiencia en Linux, mejor rendimiento con cualquier driver y te dará menos problemas, facilitándote todo…

Tanto es así, que Intel ha lanzado unos chips para portátiles como el que véis en la imagen de arriba, marcados con una G al final de la serie y que integran una GPU AMD y una CPU Intel, es decir, tienen lo mejor de ambos mundos. La mejor CPU con la mejor GPU para poder competir con NVIDIA en el sector de los dispositivos portátiles. Sí, has leído bien, tras años de lucha, ambos han vuelto a firmar “la paz” para esta colaboración…

Desde el punto de vista de los controladores de Linux, ya sabes que existen los controladores propietarios, que en ambos casos ofrecen rendimientos y todas las características disponibles. Mientras que en el caso de los libres, la cosa cambia algo, ya que no suelen estar tan optimizados y el rendimeinto no será tan bueno. No obstante, he de decir que Intel ha estado trabajando muy estrechamente últimamente en este aspecto, y que AMD ya se pueso las pilas hace tiempo con resultados como los AMDGPU, por poner un ejemplo.

Hace años, las tarjetas gráficas ATI tenían un nulo soporte para Linux, si querías un buen resultado casi te veías obligado a elegir NVIDIA para Linux, pero últimamente parece que las tornas se han vuelto del revés y en muchos casos, los resultados de NVIDIA han dejado mucho que desear. Y de eso versa el siguiente apartado…

AMD vs Intel: desde el punto de vista del soporte Linux

Como he dicho, hay chicos de AMD e Intel implicados en el desarrollo del kernel Linux para que los microprocesadores estén soportados de forma adecuada. Por tanto, en ambos casos es excelente, aunque los parches para las vulnerabilidades citadas anteriormente hayan “roto” en parte la optimización. En el apartado gráfico, AMD ha estado más volcada en integrar sus GPUs de lo que Intel lo ha estado.

Pero hace unas semanas, Intel quiso implicarse un poco más y mejorar sus controladores para gráficos. Pero realmente esto importa poco, ya que las GPUs de Intel son poco apreciadas y no las recomiendo sinceramente. Por tanto, a quién le importa tener un buen soporte para una GPU Intel si a nivel de hardware no da la talla.

Soporte AMD : tiene un sólido soporte útlimamente, tanto con sus AMDGPU Pro, propieatrios, como en sus libres AMDGPU. Por tanto, tendrás unos resultados más que decentes en Linux. De hecho, parece que AMD ha optado por el camino de los abiertos como sus favoritos para Linux, y éstos dan resultados tan buenos como los propietarios o incluso algo mejores en ciertas circunstancias. Sí, has leído bien, todo lo contrario a NVIDIA. Además, si piensas usar NVIDIA Optimus o AMD Switchable Graphics , tengo que decir que en el caso de Windows NVIDIA y AMD funcionan bien, pero en Linux lo tendrás más fácil con AMD.

: tiene un sólido soporte útlimamente, tanto con sus AMDGPU Pro, propieatrios, como en sus libres AMDGPU. Por tanto, tendrás unos resultados más que decentes en Linux. De hecho, parece que AMD ha optado por el camino de los abiertos como sus favoritos para Linux, y éstos dan resultados tan buenos como los propietarios o incluso algo mejores en ciertas circunstancias. Sí, has leído bien, todo lo contrario a NVIDIA. Además, si piensas usar , tengo que decir que en el caso de Windows NVIDIA y AMD funcionan bien, pero en Linux lo tendrás más fácil con AMD. Soporte Intel : no han sido los mejores en esto, porque tampoco es un mercado que dominen. Pero muy recientemente como he dicho han hecho un pequeño esfuerzo pensando en sus GPUs discretas.

: no han sido los mejores en esto, porque tampoco es un mercado que dominen. Pero muy recientemente como he dicho han hecho un pequeño esfuerzo pensando en sus GPUs discretas. Soporte NVIDIA: si hablamos de nouveau, sus drivers abiertos, son mucho peores que los propietarios. De hecho, algunas pruebas muestran resultados para los propietarios que son hasta 9 veces superiores a los abiertos… Algo casi imperdonable.

Espero que os haya gustado este humilde aporte en LxA, y que después de esto, podáis tomar una mejor decisión a la hora de comprar hardware para vuestra distro favorita… No olvidéis dejar vuestros comentarios.