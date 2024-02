Entre los dispositivos más interesantes para convertir cualquier tele normal en smart destacan los que usan Android o una variante. Muchos TV Boxes, incluso esos con un precio de risa tan raros que no suelen recibir ni una sola actualización, usan Android, y los que no, como los Fire de Amazon, usan AOSP, que es la versión de código abierto. Esto podría cambiar en el futuro si tomamos como buenos los últimos rumores.

El gigante del comercio electrónico publicó una oferta de trabajo con la descripción «Fire TV Experience Software Development Engineer», es decir, que buscaba un ingeniero de desarrollo de software para la experiencia de Fire TV. La oferta desapareció minutos después, y no se sabe el motivo. Descartando que fuera un error y no estén buscando nada, las otras dos opciones por las que desapareció la oferta podrían ser que quisieran mantener el secreto o que ya hayan encontrado a alguien.

¿Amazon se prepara para abandonar Android?

El objetivo final del sistema será algo basado en Rust que no use nada de Android. Algunos rumores aseguran que el sistema operativo se llamará Vega, y tendrá base Linux. Este sistema ofrecería una experiencia más suave entre dispositivos, como los Fire o incluso los Alexa.

Estamos ante lo que no es más que el último de una lista de fabricantes que se plantean hacer lo mismo, abandonar el sistema de Google para ofrecer algo propio. Si es buena idea o no sólo lo sabremos con el tiempo. En mi opinión, no es la solución más fácil. Android tiene disponibles millones de aplicaciones, y todos los desarrolladores suben sus aplicaciones a la Google Play o distribuyen un APK por otros medios. Si Vega es un sistema propio se perderá todo esto, pero es muy pronto para conocer con detalle los planes de Amazon.

Ahora mismo, Fire 8 es la versión más reciente del sistema operativo que usan los aparatos de Amazon. Tratándose de una compañía de sus dimensiones, tengo curiosidad por ver cómo termina esto. Si el sistema se acerca más a Linux que Android, podríamos salir beneficiados como ha demostrado la Steam Deck con los juegos, y podrían llegar más aplicaciones a nuestro ecosistema. Soñar es gratis.