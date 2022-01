Alternativas modernas a comandos clásicos de Linux

Aquí podrás ver algunas alternativas modernas para los comandos Linux clásicos. Esto no significa que sean mejor o peor, o que tú debas usar unos u otros. Usa el que más cómodo te parezca como siempre digo. Sin embargo, puede que algunos usuarios no conozcan estas alternativas y les podrían parecer mejores opciones.

Los programas más destacados que puedes usar en tu distro GNU/Linux, y que pueden ser grandes herramientas para los administradores del sistema, son:

neovim vs vim

El popular editor de texto vim, sobre el que tanto se discute entre fans de emacs, nano, etc., también tiene una alternativa más nueva. Se trata de neovim, que se basa en la idea de extender las capacidades de vim y convertirlo en un IDE. Gracias a este proyecto, se agregan funciones más modernas, estilo de cursor, etc.

tldr vs man

Otra herramienta que todos usan es man, el comando para mostrar el manual. Pues bien, también tiene otra alternativa más moderna como es tldr. Y es que las páginas que arroja man pueden ser algo abrumadoras, y complicadas de comprender para algunos usuarios. Su formato tampoco es el mejor para la comprensión. Por eso, con tldr se puede simplificar mucho la ayuda y mostrando ejemplos prácticos de uso.

duf vs df

El comando df es también muy popular en Linux para verificar el espacio en disco que queda libre, el ocupado, etc. Pues bien, duf es una alternativa más sencilla escrita en lenguaje de programación Go y con algunas mejoras. Te mostrará información de todos los dispositivos montados fácil de entender, permite ordenar la salida, guardar la salida en formato JSON, etc.

exa vs ls

Entre los comandos más usados cuando se usa el terminal es ls, un comando que lista el contenido de directorios. El comando exa hace lo mismo, perot iene mejoras, usa colores más intuitivos, mostrar metadatos, atributos extendidos, inode, cantidad de bloques ocupado, fechas diversas, vista en forma de árbol jerárquico, soporte para Git incorporado para ver los ficheros que han cambiado, etc.

fd vs find

Para encontrar algo seguro que has usado los comandos locate o find. Pues bien, éste segundo tiene una alternativa más moderna para la búsqueda. Su nombre es fd, está escrito en Rust, y pretende simplificar las búsquedas y acelerar la obtención de resultados.

htop vs top

Este seguro que lo conoces, porque es también muy usado como alternativa de top. Se trata de htop, una versión para mostrar información de los procesos, consumo de recursos, etc., de forma más intuitiva, en tiempo real, y con posibilidad de interactuar.

ncdu vs du

Antes hablé del comando df, pero seguro que también has usado du para verificar el tamaño que ocupa un directorio fichero. Pues bien, la alternativa se llama ncdu, y proporciona el mismo resultado, pero con información más atractiva a nivel visual, con gráficos, ordenado, y uso interactivo. Su nombre proviene de nc (ncurses) y du, es decir, se trata de un du escrito en Go y que hace uso de la famosa biblioteca gráfica.

bat vs cat

El concatenador, o cat, es muy útil para mostrar el contenido de ficheros de texto, o para otras funciones combinado con otros comandos mediante pipes, etc. Una alternativa más moderna es bat. Este otro agrega funciones de resalto de sintaxis, integración con Git, paginación, etc.

httpie vs wget y curl

Otros comandos muy usados para descargar o ver contenido web en el terminal son wget y curl. Ambas herramientas son muy usadas y comunes, instaladas por defecto en casi todas las distros populares. La alternativa moderna para ambos se llama httpie, con mejoras para un uso más amigable, con salida coloreada y formateada para mejorar su comprensión.