Adblock vs Adblock plus: diferencias y similitudes

La publicidad en Internet se ha vuelto incontrolable por lo que un bloqueador de anuncios es un complemento imprescindible de cualquier navegador. Es por eso por lo que comparamos Adblock vs Adblock Plus, dos de los mejores de su tipo.

De todas formas, debemos tener en cuenta que la calidad del contenido del sitio depende del tiempo que sus autores pueden dedicarle a crearlo. Y, eso muchas veces solo es posible haciendo que el sitio genere ingresos. Por lo tanto, un bloqueador de anuncios debería usarse solo en aquellos sitios en los que se abusa de la misma.

Qué es un bloqueador de anuncios

Comencemos diciendo que un bloqueador de anuncios no es un bloqueador de anuncios. Es decir que esta pieza de software lo que hace es impedir que el navegador descargue y muestre determinado contenido que sigue las pautas habituales de la publicidad en Internet (por ejemplo, la apertura de una ventana emergente). Aunque esto la mayor parte de las veces hace que un sitio se muestre más rápido, también puede interferir con la navegación. Un caso posible es cuando el formulario de ingreso a un sitio se abre en otra ventana.

Un segundo método es el de listas de comprobación. Con este sistema, para decidir que contenidos mostrar, el bloqueador de anuncios comprueba en una o más listas de enlaces si el contenido fue reportado como publicidad. Estas listas las mantiene una comunidad independiente a la de los desarrolladores del bloqueador y fija las reglas sobre lo que mostrar o no. Otros criterios que utilizan las listas son el ID, la clase, el atributo src del elemento o el uso de script para cargar contenido de un servidor de terceros.

¿Por qué usar un bloqueador de anuncios?

Más allá de los problemas que describimos, un bloqueador de anuncios tiene muchas ventajas. Algunas de ellas son:

Seguridad: No solo el bloqueador de anuncios impide que se muestre publicidad engañosa (En el sentido de vender productos fraudulentos). Los delincuentes informáticos pueden utilizar redes publicitarias legítimas para distribuir software malicioso aún sin necesidad de hacer clic.

No solo el bloqueador de anuncios impide que se muestre publicidad engañosa (En el sentido de vender productos fraudulentos). Los delincuentes informáticos pueden utilizar redes publicitarias legítimas para distribuir software malicioso aún sin necesidad de hacer clic. Mejora en la experiencia de navegación : Al eliminar contenido que no tiene que ver con el propio del sitio y, muchas veces molesto, la navegación es más fluida.

: Al eliminar contenido que no tiene que ver con el propio del sitio y, muchas veces molesto, la navegación es más fluida. Rapidez: Según algunas estadísticas, en los sitios de noticias la mitad del tiempo de carga corresponde a la publicidad. En otras palabras, utilizar un bloqueador de contenidos hace que esas páginas se carguen un 40% más rápido.

Según algunas estadísticas, en los sitios de noticias la mitad del tiempo de carga corresponde a la publicidad. En otras palabras, utilizar un bloqueador de contenidos hace que esas páginas se carguen un 40% más rápido. Reducción de uso de datos: Esto es especialmente crítico cuando se navega utilizando la red móvil.

Sin embargo, no están desprovistos de desventajas. Ya habíamos mencionado que pueden dificultar el funcionamiento de algunos sitios. Otros problemas pueden ser que el bloqueador instale algún tipo de mecanismo de seguimiento, que no mantenga sus listas actualizadas o que, a cambio de un pago acepten no bloquear determinada publicidad.

Adblock vs Adblock Plus. ¿Cuál es mejor?

A pesar de que su nombre sea parecido, Adblock Plus no es una versión más potente de Adblock. Son dos complementos diferentes, aunque con funciones parecidas. Aunque Adblock Plus fue el primero (Comenzó siendo una extensión para Firefox) y Adblock nació para Chrome ambos ahora están disponibles para el resto de los navegadores a y utilizan el mismo sistema de listas blancas (Sitios a los que se les permita el acceso) y listas negras (Sitios prohibidos) ambos utilizan la misma fuente de información. Easy List.

Otra práctica común es la de no bloquear anuncios que se consideren aceptables.

En teoría Adblock permite agregar nuestros propios sitios a la lista, pero esto es siempre y cuando dicho anunciante no les haya pagado a los desarrolladores de la extensión para evitarlo. Por cierto, Adblock Plus también acepta pagos de los anunciantes. Para crear filtros personalizados en Adblock Plus hay que marcar anuncio por anuncio en cada sitio.

Con respecto al rendimiento, la mayoría de los usuarios mencionan que Adblock hace que la navegación sea más lenta cuando hay varias pestañas abiertas y que esto se nota sobre todo en Firefox.

Si hablamos de sde el punto de vista de la experiencia del usuario, ambos son fáciles de instalar, usar, configurar y desinstalar. La ventaja de Adblock Plus es que nos permite ver cuántos anuncios se bloquearon.

En definitiva, para decidir cuál de los dos instalar debes responderte que te importa más. Si es la personalización o la seguridad, la respuesta es Adblock. Si es el rendimiento instala Adblock Plus.

De todas formas, hay otras muchas extensiones de bloqueo de publicidad. También navegadores como Brave que traen incorporados su propio bloqueador.