El pasado domingo, mi compañero Diego os habló de PeaZip. No os voy a mentir, yo no uso esa herramienta en Linux, pero sí es mi elección en Windows desde hace tiempo, en parte para no usar WinRar. Y es que formatos de compresión hay muchos, y mucho software es o se puede hacer compatible con muchos de ellos, pero, desde esta semana, los usuarios de Linux podemos usar uno más: 7-Zip ya está disponible para los usuarios de Linux.

7-Zip es una herramienta muy popular y potente que podemos usar para comprimir y descomprimir archivos y carpetas. Es gratuita y de código abierto y con ella podemos abrir archivos con extensión .zip, .gzip, .tar y .rar, entre otros. También podemos usar el formato de compresión 7z, en muchas comparaciones por encima del .rar, pero mucho menos popular. La primera versión de 7-Zip se lanzó en 1999, y se ha ido actualizando hasta la actualidad, aunque su interfaz en Windows no es la más visual del mundo.

7-Zip lanza la primera build oficial para Linux

7-Zip 21.01 ha sido lanzado este martes. Entre sus novedades, a los usuarios de Linux nos interesa la primera

La versión de linea de comandos de 7-Zip para Linux ha sido lanzada.

Mejoras para la velocidad de la versión ARM64 usando instrucciones de CPU de hardware para AES, CRC-32, SHA-1 y SHA-256.

Se solucionó el error en las versiones 18.02 – 21.00: 7-Zip no pudo extraer correctamente algunos archivos ZIP creados con el método de compresión xz.

Se solucionaron algunos errores.

Así que, si estabais esperando usar la app con GUI, olvidaos. De momento, lo que podremos usar será una versión que lanzaremos desde el terminal. Así, usuarios como un servidor seguirán con software como Ark, quien ya es compatible con p7zip, por ejemplo, que es a su vez compatible con 7-Zip.

En cualquier caso, el aterrizaje de 7-Zip a Linux ya es oficial. Esperemos que la interfaz, la que deberían incluir en versiones futuras, mejore a la de Windows.