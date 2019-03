Si en algo podemos estar de acuerdo los usuarios de software libre es que jamás vamos a estar de acuerdo en algo.

Preguntar en una reunión de linuxeros cuál es la mejor distribución es dar inicio a una fuerte discusión. Discusión que solo finalizará cuando nos unamos para responderle al que diga que FreeBSD es mucho mejor.

Lo mismo puede decirse para procesadores de texto, navegadores, reproductores de video y cualquier otro rubro de software.



Lo que sigue es una opinión puramente personal. Esta es la lista de 5 programas de código abierto que para mí son imprescindibles.

VLC

VLC es un reproductor multimedia y multiplataforma. Puede reproducir también DVD y Blu Ray sin la necesidad de instalación de codecs adicionales.

Soy muy corto de vista. VLC me permite ver los subtítulos en letras amarillas sobre fondo negro, volver atrás en la reproducción o reproducir más lentamente. En estos tiempos los video tutoriales se están imponiendo a los tutoriales escritos y no siempre me resulta fácil seguirlos a primera vista. De ahí que considere a estas características como primordiales.

Otra función muy interesante es la de convertir entre diferentes formatos de video.

También puedes usarlo para transmitir contenidos desde y hacia tu dispositivo móvil.

Instalación en Linux.

Repositorios

Paquete Snap

Paquete FlatPak

Calibre

Calibre es un gestor de colecciones de libros que incluye además otras dos aplicaciones; un editor de ebooks y un lector de ebooks.

La herramienta principal permite además convertir los textos entre diferentes formatos.

En una época era posible, usando un plugin creado por terceros, quitar la protección de los derechos de autor a los libros de Amazon Kindle, pero Amazon ha mejorado esa protección.

El lector de Ebooks permite cambiar características como el tamaño y el color de la tipografía y el color de fondo de la página. Es posible que para hacer esto debas primero borrar las hojas de estilo con el editor.

¿Necesito decir por qué amo esta característica?

Instalación en Linux.

Aunque está en repositorios, se recomienda usar este comando

Audacity

Audacity es una completa herramienta para la edición de audio. En mi caso la uso para la creación de audio libros.

Descubrí la utilidad de los audiolibros en el último año.

Paso más tiempo de lo que me gustaría en transportes públicos, haciendo cola y otras situaciones en las que no se puede tener la vista fija en una tableta o lector de libros electrónicos.

Siendo Youtube, hasta el momento, el repositorio más completo que encontré Audacity es la opcion ideal para hacer la conversión entre formatos. Además podemos acelerar un poco la velocidad de reproducción sin ningún tipo de pérdida.

Instalación en Linux.

Repositorios.

Paquete Snap.

Paquete FlatPak.

Jdownloader2

Utilizo JDownloader2 por absolutamente todos los motivos por los que utilizo el resto de los programas.

JDownloader2 permite descargar desde los principales servidores de descarga además de sitios de video como YouTube, Vimeo o PornHub (esto último lo averigüe a pedido de un amigo).

En el caso de YouTube puedes optar por descargar únicamente el audio o descargar los subtítulos en forma separada.

Instalación en Linux.

Descarga instalador 32 bits.

Descarga instalador 64 bits.

En ambos casos se requiere tener instalada la máquina virtual Java.

myAgilePomodoro

Soy un verdadero adicto a las técnicas de productividad personal. Pomodoro es una de mis preferidas.

La base de la técnica Pomodoro es que el cerebro solo puede mantener la concentración en cortos períodos de tiempo. Es por eso que establece 4 períodos de trabajo de 25 minutos, 3 descansos cortos de 5 y uno largo de 15.

Temporizadores Pomodoro de código abierto hay para todos los gustos. Desde extensiones de GNOME y widget para KDE Plasma hasta programas multiplataforma.

En el caso de myAgilePomodoro, se trata de un temporizador que se puede usar tanto con la técnica Pomodoro tradicional como con Agile, una metodología creada para el desarrollo eficiente de software. El programa lleva estadísticas detalladas de nuestro desempeño.

Un punto en contra es que no está traducido al Español. Sin embargo la interfaz en inglés se entiende perfectamente. Al igual que el manual de instrucciones.

Prefiero myAgilePomodoro a otras alternativas dado que al estar escrito en Java puedo instalarlo tanto en Windows y Linux. Con la opción de exportar datos entre diferentes versiones puedo continuar mi tarea en cualquiera de los dos sin tener que sumar los pomodoros o las estadísticas de seguimiento de mi trabajo a mano.

Descarga desde la web.

Requiere máquina virtual Java.

Glosario

Repositorios: Se refiere a los servidores de programas utilizados por las distintas distribuciones Linux. Se usa en conjunto con un gestor de Software.

Paquetes Snap: Formato de instalación de programas promovido por Canonical. Se instala y actualiza de manera independiente de los componentes del resto del sistema operativo.

Paquetes FlatPak: Tiene las mismas características de los paquetes Snap. Es promovido por Freedesktop.org.

Palabras finales

No me considero una persona particularmente interesante, ni pretendo proponerme como referente de la comunidad Linux. Simplemente descubrí que comentar la forma en que uno usa determinado programa suele dar inicio a un intercambio de experiencias muy productivo.

Mucho más productivo que la mera enumeración de características de un programa.

