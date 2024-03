YouTube es el servicio de vídeos más popular del mundo y con diferencia. En él podemos ver vídeos musicales, tráilers, para pasar el tiempo e incluso educativos, pero para poder hacerlo tenemos que permitir que Google haga o amplíe una radiografía sobre nuestros hábitos y gustos. Todo esto se puede evitar, por lo menos en parte, y aquí vamos a explicar varias maneras de ver YouTube en Linux sin ir a youtube.com.

Parte de lo explicado aquí son frontends alternativos, pero también podemos usar aplicaciones sueltas o extensiones de Kodi. Yo últimamente me estoy decantando por esto último, aunque alguna de estas opciones use un complemento con la API de YouTube. Lo bueno es que en la siguiente lista hay varias opciones donde elegir.

FreeTube, quizá lo mejor aunque siga en fase beta

Va a hacer ya seis años desde que Isaac nos habló por primera vez de FreeTube aquí en LinuxAdictos. Aún tiene el la etiqueta de «beta», pero, viendo como funciona, uno no llega a entender por qué.

Es multiplataforma, por lo que además de en Linux podemos usarlo también en macOS y Windows, y ofrece muchas funciones que nos harán tener una aplicación muy completa que además nos aporta mayor privacidad. FreeTube usa instancias de Invidious y permite ver los vídeos a 1080p sin problemas.

Entre sus ajustes podemos encontrar muchas configuraciones que nos permitirán hasta cambiar la paleta de colores. Podemos guardar favoritos, seguir canales y todo parecido a como lo haríamos en el mismo YouTube. Yo sólo le he encontrado una pega, y es que no se pueden seguir listas de reproducción. Por todo lo demás, puede ser la mejor opción para ver contenido de YouTube sin entrar en youtube.com.

PlasmaTube, minimalismo para KDE

Es probable que hayas entrado a leer este artículo y aun no tengas en tu distribución Linux PlasmaTube 24.02. Si es así, paciencia, ya que la versión anterior tenía un bug que no permitía mostrar nada por un error en un archivo JSON. Si ya tienes la nueva versión, es una aplicación minimalista que permite justo lo necesario para ver vídeos de YouTube a través de instancias de Invidious o Piped Video, además de lo que haya en PeerTube.

Minitube, minimalismo, sin más

Mucho ha llovido desde aquel artículo que publicó también Isaac en 2016 sobre Minitube. Esta aplicación guarda similitudes con PlasmaTube, pero también muchas diferencias. Es parecida en cuanto a que son apps con interfaces sencillas, pero Minitube permite elegir resolución hasta 4K, en teoría, y recoge los vídeos desde YouTube.

Lo bueno de usar Minitube y no youtube.com es sobre todo la privacidad, y esto vale también para algunas opciones que incluiremos en esta lista.

Complementos para ver YouTube desde Kodi

Kodi nos permite ver YouTube de diferentes maneras usando diferentes complementos. Algunos de ellos:

YouTube: hay un complemento de YouTube en el repositorio de Kodi y funciona bastante bien. Permite seguir listas, canales, etc, todo desde Kodi.

Duff You: es otra opción que hay en repositorios de terceros. No requiere API.

Invidious: el frontend alternativo con la privacidad en mente también está para Kodi en el repositorio oficial.

¿Lo malo? Por lo general, todos estos complementos muestran los vídeos con una resolución máxima de 720p, lo que en ocasiones puede hacer que se vean textos borrosos o no tan claros. Esto se puede solucionar desde los ajustes de cada complemento activando el uso de MPEG-DASH o algo similar.

Frontends alternativos para ver YouTube en el navegador

Si se quiere ver YouTube en el navegador sin entrar en youtube.com, las mejores opciones pasan por:

Invidious: no soy un gran fan de su interfaz, pero funciona… aunque puede que mejor o peor dependiendo de la instancia que usemos (lista).

Piped Video: tiene una interfaz algo más cuidada, y cada proveedor suele personalizarla a su gusto (lista).

ViewTube: el frontend alternativo con mejor diseño, aunque a veces no va fino y hay pocas instancias además de la oficial (lista).

ViewTube

Bonus: ytfzf, YouTube en el terminal

No podíamos dejar este artículo sin una opción que funcionara íntegramente en el terminal. Eso es lo que hace ytfzf, pero si no la he puesto antes y dentro de la lista es porque la opción de miniaturas no funciona del todo bien en Wayland sin realizar retoques de más. Además, el proyecto está descontinuado, pero ahí queda para el que quiera usarlo.

De todo lo explicado aquí, mi opción favorita es o FreeTube, completa, o el complemento de YouTube para Kodi. Me gusta Duff You, pero que no muestra qué he visto y qué no – hay una miniatura en su lugar – no me permite mantener un seguimiento de algunas listas de reproducción. En cualquier caso, por opciones que no sea.