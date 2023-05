En un mundo en el que casi todo pasa por la web, encontrar herramientas que no dependan de un navegador se está haciendo cada vez más difícil. Sí, bueno, exagero un poco, pero mucho del tiempo que gastamos delante de un ordenador lo hacemos con el navegador web. Pero si hay algo que nos gusta a los usuarios de Linux es complicar las cosas para hacerlo todo desde el terminal. Complicar o simplificar, según como se mire, y ytfzf es una de esas herramientas que les encantará a los que prefieren aplicaciones que consuman pocos recursos y herramientas tipo CLI.

ytfzf es un «Script POSIX que te ayuda a encontrar vídeos de Youtube (sin API) y los abre/descarga usando mpv/youtube-dl», aunque tienen que actualizar la última parte de su eslogan, ya que ahora usa yt-dlp. Todo lo que hace lo hace desde el terminal, o casi todo, ya que para visualizar los vídeos tira de MPV. Su uso es sencillo, y su interfaz de lo más interesante, por lo menos si estamos en X11 o usando alguna de las herramientas compatibles para que muestre las miniaturas bajo Wayland.

Instalar y usar ytfzf

ytfzf suele estar en disponible en los repositorios oficiales de las distribuciones Linux, por lo que su instalación es tan sencilla como ir a un terminal y escribir sudo apt install jq curl mpv fzf para sistemas basados en Ubuntu. También se puede buscar en algunas tiendas de software. En cuanto a las dependencias, se recomienda instalar yt-dlp y ueberzugpp, con lo que se mostrarán las minuaturas tal y como se muestra en la captura de cabecera.

Una vez instalado, como con cualquier herramienta tipo CLI, hay que lanzar el script desde el terminal. Se puede hacer escribiendo ytfzf y una búsqueda, pero así lo veremos todo demasiado simple. Merece la pena, al menos, usar la flag -t antes de la búsqueda. Esa «t» es de «thumbnails», es decir, para que muestre miniaturas. Por defecto, con ueberzugpp sólo las veremos si estamos en X11. Para verlas bajo Wayland, hay que tener instalada alguna de las opciones compatibles, como kitty, iterm2, sixel (estas tres requieren ueberzugpp), chafa, catimg, imv, mpv (aunque a mí esto no me ha funcionado) y swayimg para Wayland o hyprland.

flags y ejemplos

Hay dos flags con la «t»: la minúscula y una búsqueda muestra miniaturas por defecto; con -T le indicaremos el visor de miniaturas a usar, por ejemplo ytfzf -T kytty Linux buscará vídeos de Linux mostrando miniaturas usando kitty. Las flags más comunes son:

-d : descargará en vez de pasarlo a MPV para visualizarlo. Para que esto funcione es necesario tener instalado yt-dlp.

: descargará en vez de pasarlo a MPV para visualizarlo. Para que esto funcione es necesario tener instalado yt-dlp. -m : sólo reproducirá audio en el terminal.

: sólo reproducirá audio en el terminal. -l (es una L minúscula): nos devolverá a la lista tras terminar la reproducción.

(es una L minúscula): nos devolverá a la lista tras terminar la reproducción. -L : mostrará el enlace de los vídeos seleccionados.

: mostrará el enlace de los vídeos seleccionados. -a : seleccionará automáticamente el primer vídeo de la lista.

: seleccionará automáticamente el primer vídeo de la lista. -r : seleccionará automáticamente un vídeo aleatorio de la lista.

: seleccionará automáticamente un vídeo aleatorio de la lista. -cO : busca en Oddysee en vez de en YouTube.

: busca en Oddysee en vez de en YouTube. -s: tras reproducir un vídeo, nos devolverá a una ventana para realizar búsquedas. Con esto evitamos tener que volver a lanzar ytzf al terminar un vídeo/audio.

Por ejemplo, si queremos buscar vídeos sobre Linux, que reproduzca el primero de la lista y que al terminar un audio reproduzca el siguiente, escribiremos

ytfzf -lam Linux

Probablemente, el anterior no sea el mejor ejemplo posible, ya que Linux es un tema muy genérico y puede ponernos cualquier cosa. Pero todo cambia cuando queremos algo más concreto. Si queremos oír una canción famosa, no sé, «Nothine Else Matters», ytfzf -sam nothing else matters reproducirá el primer resultado, probablemente la canción de Metallica, sólo en audio y, al terminar, debería devolvernos al menú para buscar otra opción.

Si bien es cierto que esta herramienta funciona bastante bien, también lo es que las búsquedas no son tan precisas como las que podemos hacer en la página web oficial de YouTube, que además tira del motor de búsqueda Google. Pero la opción existe, y merece la pena por muchos motivos.

Más información, en la página de GitHub del proyecto.