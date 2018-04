Microsoft se prepara para la computación cuántica con su Quantum Development Kit

La computación cuántica es para Microsoft una de las principales tecnologías que cambiarán la industria tal como la conocemos actualmente y realmente no hay duda de ello, es por ello que han lanzado un nuevo lenguaje de programación destinado a la computación cuántica.

No muchas personas podrían estar familiarizadas con Quantum Dev Kit de Microsoft, pero deben haber oído hablar de la computación cuántica y el futuro celestial que parecen prometer esta nueva rama de la computación.

El Quantum Development Kit es la plataforma integrada de Microsoft para la construcción de aplicaciones cuánticas que utiliza un nuevo lenguaje de programación centrado en los quantum llamado Q # (Q Shar).

El primero de su clase, Q # es un nuevo lenguaje de programación enfocado a los nuevos operadores cuanticos y otra abstracción. Q # presenta una rica integración con Visual Studio y VS Code e interoperabilidad con el lenguaje de programación Python. Las herramientas de desarrollo de nivel empresarial le brindan el camino más rápido hacia la programación cuántica en Windows, macOS o Linux.

Sobre el kit de desarrollo

El kit de desarrollo incluye el lenguaje de programación Q#, un simulador de computación cuántica y varios recursos para empezar. Q# es descrito como un lenguaje de programación específico usado para expresar algoritmos cuánticos.

Los dispositivos Quantum genuinos son notablemente difíciles de encontrar, pero Quantum Dev Kit hacen posible que el software se ejecute en cualquiera de los simuladores Qubit.

Desde su lanzamiento, miles de desarrolladores han podido obtener una vista previa de cómo se siente trabajar con Quantum States en lugar de los típicos estados binarios. Esto ha llevado a Microsoft no solo a portar el kit a macOS y Linux, sino también a liberarnsus bibliotecas como código abierto.

Las bibliotecas de desarrollo y ejemplos de demostración que se lanzaron junto con Q # se publican bajo la licencia MIT de código abierto y están disponibles en GitHub.

El Kit de desarrollo de Microsoft Quantum también se ha diseñado para ser compatible con Python con soporte para Q # para realizar llamadas nativas a las rutinas de Python y viceversa, y el rendimiento del simulador se ha incrementado entre 4 y 5 veces.

¿Cómo instalar el Microsoft Quantum Dev Kit en Linux?

Para poder instalar este kit es sumamente necesario tener instalado Visual Studio Code ya que el Microsoft Quantum Dev Kit se añadirá como una extensión.

Si aun no tienes instalado Visual code en tu sistema, te dejo el enlace donde uno de mis compañeros explico un método sencillo para que lo instalemos en Linux, el enlace es este.

Si ya tienen Visual Studio en sus sistemas, solo tenemos que añadir el kit de desarrollo de Microsoft Quantum como extensión de código de Visual Studio .

Ahora debemos de instalar las plantillas del proyecto del Kit de desarrollo Q #, para ello solo debemos de abrir una terminal y ejecutar el siguiente comando:

dotnet new -i "Microsoft.Quantum.ProjectTemplates :: 0.2- *"

Acto siguiente debemos de clonar las muestras y bibliotecas del Kit de desarrollador de Quantum de Microsoft desde su repositorio de GitHub, para ello ejecutamos sobre la terminal lo siguiente:

git clone https://github.com/Microsoft/Quantum.git

Hecha la descarga solo debemos de navegar hasta el directorio recién clonado y ejecutar el código de inicio de Visual Studio.

cd Quantum code cd Samples /Teleportation/ dotnet build dotnet run

Ya con esto tendrán una estación de trabajo que ya está configurada para el desarrollo de Q #.

De aquí en adelante cada uno puede comenzar a explorar lo que vendría a ser la computación cuántica, podemos revisar desde la pagina web oficial del proyecto todo lo relacionado con este proyecto por parte de Microsoft.

Desde conocer el lenguaje de desarrollo de Q #, sus bibliotecas, técnicas y demás. De manera personal no me considero apto ni preparado para explorar este nuevo campo, sencillamente porque aun me considero un novato pues aun tengo campo por aprender.

Pero no dudo que alguno de los lectores aquí presentes pueda crear un proyecto con este.