Ya fue liberada la nueva versión de 0 A.D. Alpha 25 Yaunā

Wildfire Games ha dado a conocer hace poco el lanzamiento de la nueva versión de anuncia con orgullo el lanzamiento de 0 A.D. Alpha 25: “Yaunā”. Esta nueva versión llega con mejoras a la inteligencia artificial, a la búsqueda, rutas y más.

Para quienes desconocen de 0 A.D. deben saber que este es un juego de estrategia en tiempo real con gráficos 3D de alta calidad y una jugabilidad muy similar a los juegos de la serie Age of Empires. El código fuente del juego fue lanzado por Wildfire Games bajo la GPL después de 9 años de desarrollo como producto patentado. La versión actual admite el juego en red y el juego para un jugador con bots en mapas premodelados o generados dinámicamente. El juego cubre más de diez civilizaciones que van desde el 500 a. C. hasta el 500 d. C.

Los componentes del juego que no son de código, como los gráficos y el sonido, tienen licencia de Creative Commons BY-SA, que puede modificarse y utilizarse en productos comerciales, siempre que los trabajos derivados se acrediten y redistribuyan bajo una licencia similar.

El motor de juego 0 AD tiene alrededor de 150 mil líneas de código en C++, OpenGL se usa para mostrar gráficos 3D, OpenAL se usa para trabajar con sonido y ENet se usa para organizar un juego en red. Otros proyectos de código abierto para crear estrategias en tiempo real son: Glest, ORTS, Warzone 2100 y Spring.

Principales novedades de 0 A.D. Alpha 25

En esta nueva versión que se presenta una implementación inicial de un juego para un solo jugador, asi como tambien diversas mejoras en la GUI y una configuración de gráficos avanzada agregada.

Tambien en esta nueva versión la sincronización entre servidor y cliente en multijugador se ha mejorado bastante, pues ahora los retrasos son reducidos, además de que el rendimiento de código fue mejorado para la búsqueda de rutas.

Otro de los cambios que se destaca de 0 A.D. Alpha 25 es la reelaboración de ​​la implementación de biomas utilizados para simular entornos visuales mediante la combinación de texturas y objetos naturales como árboles y animales. La nueva versión agrega nuevos paisajes basados ​​en texturas con una resolución de 2k.

Además de que se agregó la capacidad de reestructurar tareas, con ello los jugadores ahora pueden mover las tareas a la parte superior de la cola para su ejecución.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Implementación mejorada de IA para unidades.

Soporte mejorado para modificaciones y filtrado en la lista multijugador.

Se ha continuado el equilibrio de las capacidades de las civilizaciones.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto de esta nueva versión, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar 0 A.D. en Linux?

0 A.D. es un juego bastante popular que ha estado incluido dentro de los repositorios de la mayoría de las distribuciones desde hace ya bastante tiempo, por lo que su instalación no debería de requerir nada adicional. Solamente tendremos que abrir una terminal en nuestro sistema e instalar el juego con el siguiente comando acorde a la distribución de Linux que estés utilizando.

Si eres usuario de Debian, Deepin OS, Ubuntu, Linux Mint, Elementary entre otras distribuciones derivadas de estas, podrás encontrar el juego en tu centro de software de tu distribución o puedes instalar el juego con el siguiente comando:

sudo apt-get install 0ad

Para el caso de los usuarios de Arch Linux, Manjaro, Antergos, Arch Labs y cualquier distribución derivada de Arch Linux, podemos instalar el juego con el siguiente comando:

sudo pacman -S 0ad

Mientras que para los que son usuarios de Fedora, Korora o cualquier distribución derivada de Fedora pueden instalar con este comando:

su -c dnf install 0ad

Para el caso de los que son usuarios de cualquier versión de openSUSE pueden encontrar el juego en el repositorio de juegos que podrás habilitar con ayuda de YaST.

De igual manera desde la terminal lo podrás añadir con el siguiente comando:

Tumbleweed

sudo zypper ar http://download.opensuse.org/repositories/games/openSUSE_Tumbleweed/ games

sudo zypper in 0ad

Finalmente, para los que son usuarios de Gentoo instalan el juego con:

emerge 0ad