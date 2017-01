Budgie Desktop 11 comienza a basarse en librerías QT abandonando GTK

El escritorio de la distribución Solus creó durante el año pasado una gran expectación y no es para menos pues era eficaz y bastante liviano. Ikery Doherty anunció sobre el mes de noviembre que la próxima versión Budgie Desktop 11 se lanzaría durante el mes de diciembre, pero eso no ha tenido lugar.

Las librerías de GTK junto a la versión de Gnome que utilizaban hicieron que Budgie Desktop 11 no saliese según el calendario programado. Pero el equipo lo ha conseguido solucionar, aunque de un modo drástico.

Ya que no consiguieron solventar los problemas, el equipo de desarrollo de Budgie Desktop 11 comenzó a utilizar librerías QT que están ayudando a solucionar los conflictos que existían en el desarrollo. Estas librerías Qt que se utilizan en Plasma y aplicaciones KDE sustituirán algunas librerías GTK y librerías Vala.

Budgie Desktop 11 ha comenzado a utilizar las librerías QT, pero ¿ serán definitivas?

Y a pesar de que la semana pasada se actualizó la pila de Gnome que utilizaban y con ello podían solventar varios problemas, lo cierto es que Budgie Desktop 11 seguirá adelante con esta idea.

Y puesto que han solucionado los problemas que existían en el escritorio, Doherty ha comunicado que durante los próximos días, los usuarios que quieran podrán disfrutar de la primera versión de desarrollo de Budgie Desktop 11, una versión que ya muchos esperaban para conocer las nuevas novedades de este escritorio.

Lamentablemente no sabemos si las librerías Qt han venido para quedarse o solo son librerías transitorias, en cualquier caso, según las palabras del líder del proyecto, parece que han venido para quedarse a no ser claro, que el funcionamiento para los usuarios sea malo.

El escritorio de Solus quiere desprenderse de Gnome y sus librerías, algo que me parece lógico, pero no sé si realmente es buena opción las librerías QT. Otros entornos, como Enlightenment optaron por crear sus propias librerías, algo que me parece más sensato, pero desde luego, no todos los proyectos tienen tantos recursos como crear sus propias librerías ¿ no creéis?