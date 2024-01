Yo la esperaba para la semana pasada, pero se tomaron un descanso probablemente por la cercanía del fin de año. Hoy 5 de enero, WineHQ sí nos ha entregado WINE 9.0-rc4, o deberíamos decir «entregado», entre comillas, porque ha habido algún fallo con los enlaces y la información no está disponible. El enlace debería ser este, y se espera que lo arreglen en las próximas horas. Probablemente, cuando lo hagan actualicemos nosotros este artículo con la lista de bugs corregidos, si es que existe.

Lo que sí es seguro es que WINE 9.0-rc4 es la cuarta Release Candidate de la próxima versión estable que debería ver la luz a finales de enero o ya en febrero de 2024. Eso, y también que en esta fase, ya en la congelación de código, la única novedad que deberían nombrar es la de «corrección de errores». Eso es lo que vemos en winehq.org, en donde podemos comprobar que el lanzamiento sí ha tenido lugar.

WINE 9.0 llegará a principios de 2024

En el enlace anterior leemos lo siguiente:

WINE 9.0-rc4 lanzado 5 de enero, 2024 El lanzamiento de desarrollo WINE 9.0-rc4 está ahora disponible. Qué hay de nuevo en este lanzamiento:

– Corrección de errores sólo, estamos en la congelación de código.

Haciendo un poco los deberes, he cogido el enlace de descargas de la anterior rc3, le he puesto un 4 en el hueco del 3 y así he podido añadir el botón habitual con el enlace de descarga. Ya más tarde o mañana, si arreglan los enlaces y añaden más información, actualizaremos este artículo con las novedades que descubramos.

La semana que viene debería llegar WINE 9.0-rc5, y aún lanzarán dos o tres más antes de la versión estable. Más tarde se empezará el trabajo para WINE 10, lanzando una versión de desarrollo de WINE 9.x cada dos semanas hasta finales de año, luego las RCs de la v10 y vuelta a empezar. Pero ya nos estamos adelantando demasiado. Lo que podemos descargar ya es WINE 9.0-rc4, y podemos hacerlo desde el siguiente botón.